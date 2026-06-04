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GoPro zweifelt an eigener Zukunft
Zur NAB2026 hatte GoPro noch neue Kameras vorgestellt und war damit auf großes Interesse gestoßen. Nun zeichnen allerdings aktuelle SEC-Filings ein düsteres Bild von GoPros aktuellem Zustand.
Der Actioncam-Hersteller meldet erhebliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit – Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers hat einen entsprechenden Going-Concern-Vermerk in den Jahresabschluss aufgenommen.
US-Medien berichten, dass der Anstieg der Kosten für Speicherhardware, aber auch die zunehmenden Konkurrenz aus China dem Unternehmen zu schaffen machen. Offenbar steht auch ein Verkauf von GoPro zur Debatte.
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