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GoPro zweifelt an eigener Zukunft

GoPro hat offengelegt, dass erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens bestehen, den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Zur NAB2026 hatte GoPro noch neue Kameras vorgestellt und war damit auf großes Interesse gestoßen. Nun zeichnen allerdings aktuelle SEC-Filings ein düsteres Bild von GoPros aktuellem Zustand.

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Erst kürzlich hatte GoPro interessante Neuheiten vorgestellt.

Der Actioncam-Hersteller meldet erhebliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit – Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers hat einen entsprechenden Going-Concern-Vermerk in den Jahresabschluss aufgenommen.

US-Medien berichten, dass der Anstieg der Kosten für Speicherhardware, aber auch die zunehmenden Konkurrenz aus China dem Unternehmen zu schaffen machen. Offenbar steht auch ein Verkauf von GoPro zur Debatte.

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