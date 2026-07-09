Broadcast Solutions übernimmt BFE

Broadcast Solutions übernimmt die BFE Studio und Medien Systeme GmbH und bündelt damit Systemintegration, Studiotechnik und Medien-IT unter einem Dach. Die Marke bleibt, die Geschäftsführung bleibt – nur der Gesellschafter ist neu.

BFE wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter seiner etablierten Marke mit Standorten in Mainz und Wien agieren. die gewohnten Ansprechpartner, technisches Know-how und hohe Qualitätsstandards bleiben demnach unverändert. Gleichzeitig eröffnet die Zugehörigkeit zur Broadcast Solutions Group neue Möglichkeiten, betonen die Unternehmen.

BFE bringt dabei genau das mit, was Broadcast Solutions bislang fehlte: tiefe Erfahrung in Studio- und Produktionstechnik, Medien-IT, Leitstellen- und Kontrollraumsystemen sowie kundenspezifischer Hard- und Softwareentwicklung. Die Unternehmen sehen sich als komplementär, nicht als Konkurrenten – Überschneidungen im Portfolio habe es zuletzt nur noch geringfügig gegeben, heißt es.

Für Kunden soll sich zunächst wenig ändern: BFE firmiert als eigenständige Marke innerhalb der Broadcast-Solutions-Gruppe weiter, Martin Dempf und Sven Hesselbach bleiben Geschäftsführer in Mainz, Peter Dinkel und Doris Hartl führen den Wiener Standort fort. Ansprechpartner, laufende Projekte und Serviceleistungen bleiben unverändert.

Ziele

Strategisch zielt der Deal auf die wachsende Komplexität moderner Medieninfrastrukturen: IP-Produktion, Cloud, Automatisierung und KI verlangen nach Technologiepartnern, die Projekte aus einer Hand stemmen können. Broadcast Solutions bringt dafür ihre Stärke in OB-Van-Bau, Sonderfahrzeugbau und internationalen Großprojekten ein, BFE ihre Entwicklungs- und Engineering-Tiefe.

»Mit der Übernahme der BFE setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs konsequent fort«, kommentiert Stefan Breder, Co-CEO von Broadcast Solutions, den Zusammenschluss. BFE-Geschäftsführer Martin Dempf sieht in der neuen Konzernzugehörigkeit vor allem zusätzliche internationale Perspektiven – bei erhaltener Unternehmenskultur und Kundennähe.

Über die finanziellen Details der Transaktion machen beide Seiten keine Angaben.