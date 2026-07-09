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NEP verlängert Wimbledon-Deal

NEP Europe produziert die Wimbledon Championships 2026 – und sichert sich einen neuen mehrjährigen Vertrag als TV-Dienstleister für Wimbledon.
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NEP verlängert Wimbledon-Deal

NEP unterzeichnet einen neuen Mehrjahresvertrag mit Wimbledon Broadcast Services (WBS) und baut damit seine langjährige Partnerschaft beim wichtigsten Tennisturnier der Welt weiter aus.

Das Unternehmen bleibt technischer Broadcast-Dienstleister für kommende Championships und liefert das Host-Feed für sämtliche Rechteinhaber weltweit. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der weitere Ausbau der IP-basierten Produktion: Beide Partner treiben schlankere Workflows und eine engere Orchestrierung über NEPs Broadcast-Control-System TFC voran.

IP-Infrastruktur wächst weiter

2026 erweitert NEP den Einsatz von SMPTE-ST-2110-Infrastruktur auf dem gesamten Wimbledon-Gelände.

©KI-generiert mit Adobe FireflyTFC fungiert dabei als zentrale Orchestrierungsebene und koordiniert die Workflows über die gesamte Produktion hinweg – für agilere Abläufe, effizientere Replay-Operationen und einen flexibleren Personaleinsatz.

Zum technischen Setup gehören zwei IP-basierte UHD-HDR-Ü-Wagen, ein groß angelegter IP-Flypack für elf Produktionsregien und sieben automatisierte Courts sowie ein Workflow mit über 150 Kameras, 32 EVS-Replay-Servern und NEPs Media-Asset-Management-Lösung MediaBank. Mehr als 350 Engineering-, Operations- und Vertriebsspezialisten von NEP sind im Einsatz.

Robotik-Kameras und Superzeitlupe im Einsatz

Das KI-gestützte Robotik-Kamerasystem Tr-ACE deckt weiterhin automatisiert die Courts 4 bis 7 sowie 9 bis 11 ab und erlaubt einem einzigen Operator die komplette Kontrolle über die On-Court-Bilder. Neu in diesem Jahr: Centre Court und No.1 Court setzen erstmals auf NEPs Nucleus-Kamerasystem für 4K-Superzeitlupenaufnahmen.

Auch abseits der Sendetechnik ist NEP präsent: Die Live-Events-Sparte Creative Technology bespielt mit 74 LED-Screens – unter anderem auf dem Henman Hill – eines der größten Visual-Tech-Setups des Turniers und verantwortet die Content-Produktion für die Zuschauerbereiche vor Ort.

Die Wimbledon Championships 2026 laufen noch bis Sonntag, 12. Juli.

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