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Jubel-Booster für Kabel-TV

Vodafone optimiert das Kabelnetz für die WM-Übertragungen von ARD und ZDF, sodass Live-Bilder von der WM per Kabel-TV schneller im Wohnzimmer ankommen.

Vodafone sorgt mit besonderer Technik dafür, dass die Latenz im TV-Kabel bei den Übertragungen von ARD und ZDF um rund zwei Sekunden schneller ist. Und bringt das Spielgeschehen somit schneller als über jeden anderen Übertragungsweg auf die Mattscheibe. Das zeigt die diesjährige Auswertung des c’t-Magazins für Computertechnik, die teils spürbare Unterschiede von mehreren Sekunden bei den Infrastrukturen und Anwendungen offenbart.

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Vodafone optimiert das Kabelnetz für die WM 2026.

Dass Fußballfans nicht überall gleichzeitig jubeln, liegt an den unterschiedlichen Empfangswegen und den technischen Verarbeitungsschritten, die ein TV-Signal bis zum heimischen Bildschirm durchläuft. Während klassische lineare Übertragungen über Satellit oder Kabel vergleichsweise nah am Live-Geschehen bleiben, entstehen vor allem beim Internetfernsehen zusätzliche Verzögerungen – abhängig von Anbieter, App, Endgerät und Internetverbindung.

Wie groß diese Unterschiede tatsächlich sind, zeigt die diesjährige Auswertung des c’t-Magazins für Computertechnik mit Stand vom 9. Juni. In den Messungen lag das Kabel-TV nach der Aktivierung des Jubel-Boosters knapp vor dem Satellitenempfang, den die Fachredaktion als Referenz mit der geringsten Verzögerung genommen hatte. Deutlich größere Zeitunterschiede zeigen sich dagegen bei vielen Streaming-Angeboten – hier reichen die Verzögerungen je nach Plattform und Gerät von etwa sechs Sekunden bis hin zu über 30 Sekunden.

Vodafone setzt für die TV-Übertragung im Kabelnetz ein eigens dafür eingerichtetes, nicht standardmäßiges Techniksystem ein. Dieses verarbeitet das unkomprimiert ankommende Sendesignal von ARD und ZDF direkt. Dadurch entfallen Verzögerungen in der Signalaufbereitung, wodurch Zeit eingespart wird. Möglich wird das durch den Einsatz neuester Encoder und modernster Hardware.

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