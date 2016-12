CreateCtrl Suite 10 bietet in der Basisversion Asset Management, Vertrags- und Lizenzmanagement sowie Workflow-Management. Erweiterungen sind für Programm-, Sende- und Kampagnenplanung verfügbar. CreateCtrl Suite 10 für Windows 10 ist ab sofort erhältlich.

Abonnements, Pay-Per-View oder werbefinanzierte Modelle – die Monetarisierungsmöglichkeiten für Inhalte in der Medienlandschaft sind vielfältig. Gleichzeitig entwickelt sich das Angebot an Verbreitungskanälen mit rasanter Geschwindigkeit. Einhergehend mit dieser Entwicklung steigt die Herausforderung an Lizenzhändler, TV-Stationen und OTT-Betreiber, den Überblick über bestehende Lizenzrechte und verfügbare Programme zu behalten. Mit CreateCtrl Suite 10 hat die CreateCtrl AG eine Lösung entwickelt, die diese Anforderungen erfüllen soll.

Priorität bei der Entwicklung der jüngsten Version der CreateCtrl Suite 10 hatten laut Hersteller die Usability und eine intuitive Bedienoberfläche, die auf Basis von Anwenderfeedback gestaltet und erweitert wurde. Die neueste Generation im Windows 10 Look & Feel bietet demnach ein von Grund auf überarbeitetes Facelift mit ergonomischen User Interfaces. CreateCtrl Suite 10 bietet auch Funktionen zur Verwaltung und Abrechnung von Lizenzen sowie neuen Features für VoD-Anwendungen. Inhaltsbezogene Metadaten und verknüpfte Vertragsdaten sollen sich intuitiv und schneller als zuvor abrufen lassen. Ein Überblick über verfügbare Titel und deren Planungsdaten sei somit zu jeder Zeit möglich.

Optimierte Workflows im Bereich der Verwaltung von Lizenzrechten sollen durch die Abbildung verschiedener Parameter – wie etwa Sendegebiet, Sprachversionen oder VoD-Typus – in einer mehrdimensionalen Lizenzrechtematrix für mehr Schnelligkeit und Sicherheit im Planungsprozess sorgen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Kollaborationsmöglichkeiten mit Lösungen von Drittanbietern erweitert. So lässt sich in der neuen Version das Importieren von Music-Cues der Produktionsfirmen sowie das Reporting von Lizenzgebühren an Verwertungsgesellschaften automatisieren. Über CreateCtrls

WebAPI ist der Austausch von Metadaten mit externen Systemen in Echtzeit realisierbar. Reports lassen sich durch zahlreiche Wizards per Knopfdruck erstellen und kontextbezogen auswerten.

»Ergebnis unserer neuesten CreateCtrl Suite 10 ist ein leistungsstarkes Anwendungspaket für den gesamten Prozess der Content Akquisition und Vermarktung. Dank innovativer Features werden nahtlose Workflows für die Verwaltung inhaltsbezogener Daten möglich – sowohl im Linear-TV als auch im VoD-Bereich«, erklärt Wael Yasin, Head of Sales bei der CreateCtrl AG.