Apple Creator Studio: Neue Abo-Suite bündelt Profi-Apps

Apple hat mit Apple Creator Studio ein umfassendes Abo-Angebot für kreative Professionals vorgestellt. Das Paket vereint die wichtigsten Kreativ-Apps des Konzerns und erweitert sie um neue KI-gestützte Features.

Das Paket umfasst Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro für Mac und iPad, Motion, Compressor und MainStage für Mac sowie Premium-Inhalte und intelligente Features für Keynote, Pages, Numbers und später Freeform.

Videobearbeitung wird intelligenter

Final Cut Pro erhält leistungsstarke neue Funktionen: Die Transkriptsuche ermöglicht das schnelle Auffinden von Soundbites in stundenlangem Material durch einfache Texteingabe – ideal für Video-Podcasts und Interviews. Die visuelle Suche findet Objekte und Aktionen im Videomaterial in Sekundenschnelle, so Apple.

Mit der Beat-Erkennung können Videos präzise zum Rhythmus geschnitten werden. Ein KI-Modell analysiert Musik-Tracks automatisch und zeigt das Beat Grid in der Timeline an. Auf dem iPad erstellt der neue Montageersteller dynamische Videos aus vorhandenem Material und passt sie intelligent für Social Media an.

Musikproduktion auf neuem Level

Logic Pro bekommt mit Synth Player einen neuen KI Session Player für elektronische Musik. Das Tool liefert vielfältige Akkord- und Synth-Bass-Parts und funktioniert auch mit Audio Unit Plug-ins und Hardware-Synthesizern.

Chord ID analysiert mit KI beliebige Audio- oder MIDI-Aufnahmen und erstellt automatisch Akkordfolgen – das manuelle Transkribieren entfällt. Die neue Sound-Bibliothek bietet hunderte lizenzfreie Loops, Samples und Instrumente. Auf dem iPad kommt Quick Swipe Comping hinzu, außerdem eine Suche in natürlicher Sprache im Sound Browser.

Pixelmator Pro erstmals auf dem iPad

Die Bildbearbeitungs-App kommt mit Touch-optimiertem Interface und vollständiger Apple Pencil-Unterstützung auf das iPad.

Creator können zwischen iPad und Mac nahtlos zusammenarbeiten und nutzen Features wie Super Resolution zum intelligenten Hochskalieren, automatisches Zuschneiden und fortschrittliche Masken-Werkzeuge. Ein neues Verkrümmungswerkzeug

ermöglicht kreatives Formen von Ebenen.

Premium-Content für Produktivitäts-Apps

Keynote, Pages und Numbers erhalten Zugang zu einem Content Hub mit kuratierten Fotos, Grafiken und Illustrationen sowie neuen Premium-Vorlagen. Generative KI-Modelle von OpenAI ermöglichen die Bilderstellung aus Text. In Keynote können Abonnenten Präsentationsentwürfe aus Text generieren und Moderatornotizen automatisch erstellen lassen. Numbers erhält Magic Fill zum automatischen Ausfüllen von Tabellen.

Preise und Verfügbarkeit

Apple Creator Studio kostet 12,99 Euro monatlich oder 129 Euro jährlich. Studierende und Lehrkräfte zahlen 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro jährlich. Das Abo ist ab 28. Januar verfügbar mit einem Monat kostenloser Testphase. Beim Kauf eines neuen Mac oder qualifizierten iPad gibt es drei Monate gratis.

Bis zu sechs Familienmitglieder können das Abo per Familienfreigabe nutzen. Alle Apps bleiben alternativ als Einmalkauf im Mac App Store erhältlich. Keynote, Pages, Numbers und Freeform bleiben kostenlos für alle Nutzer.