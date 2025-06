France 24 nutzt Mediagenix‘ Scheduling Suite weltweit

Mediagenix beliefert France Médias Monde mit moderner Content Scheduling Lösung.

Mediagenix, Anbieter intelligenter Content-Lösungen, liefert an den globalen Sender France Médias Monde (FMM) seine Content Scheduling-Lösung für alle linearen Kanäle und On-Demand-Plattformen von France 24.

FMM betreibt den internationalen französischen Rundfunk, der den Nachrichtensender France 24 (der auf Französisch, Englisch, Arabisch und Spanisch ausgestrahlt wird), den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender RFI (der weltweit auf Französisch und in 16 weiteren Sprachen sendet) und den Radiosender Monte Carlo Doualiya umfasst, der von Paris aus auf Arabisch in den Nahen Osten, nach Mauretanien und Dschibuti sendet.

France 24 wollte seine Lösung modernisieren, einschließlich der Möglichkeit, alle On-Demand-Plattformen zu planen und die gesamte Lösung in der Cloud zu betreiben.

Die Mediagenix Content Scheduling-Lösung erfüllt diese Kriterien. Die KI-gesteuerte, plattformübergreifende Scheduling-Suite ist eine Cloud-basierte Lösung, die es den Kunden ermöglicht, schneller zu planen und zu disponieren, intelligent zu arbeiten, zu skalieren und plattformübergreifend zu arbeiten, ohne dabei auf eine Kostenspirale und betriebliche Komplexität zu stoßen.

Der in Paris ansässige Schulungsspezialist Lapins Bleus Formation wird die Mitarbeiter von France 24 darin schulen, wie sie die Mediagenix-Planungslösung, die nächstes Jahr für FMM in Betrieb gehen wird, am besten nutzen können.

»Die Partnerschaft mit Mediagenix ist ein entscheidender Schritt, um unsere France 24-Kanäle mit den besten Lösungen für Programmplanung und Content Management auszustatten«, so Pamela David, Engineering Manager für TV & Systems Integration bei France Médias Monde. »Die Mediagenix-Planungslösung gibt unseren Mitarbeitern die ultimative Flexibilität, um die Sendepläne bei Großereignissen anzupassen und auf veränderte Nachrichtenprioritäten zu reagieren.«