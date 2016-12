GoPro: Neue Quik-Version mit Telemetrie-Grafiken

Mit Quik bietet GoPro eine kostenlose Software an, mit der man GoPro-Aufnahmen einfach ansehen, bearbeiten und veröffentlichen kann. In der jüngsten Version 2.1 kann man damit auch Telemetriedaten einblenden.

GoPro bietet als Ergänzung zu seinen Action-Kameras auch verschiedene Software-Lösungen an, die etwa Brücken zwischen den Kameras einerseits und Smartphones oder Computern andererseits schlagen.

Dabei gibt es verschiedene Software-Tools für verschiedene Zwecke. Eines davon ist Quik, eine Software für das Betrachten, die Bearbeitung und das Veröffentlichen von Videos. Quik gibt es als einfache App für iOS- und Android-Smartphones, sowie in der etwas umfangreicher ausgestatteten Variante Quik Desktop für Windows- oder Mac-Computer. Die Grundversion ist jeweils kostenlos, man kann aber zusätzliche Cloud-Funktionalität zukaufen (rund 5 US-Dollar pro Monat), dann stehen erweiterte Upload-Funktionalität, Musik für die Vertonung und Rabatte beim Zubehörkauf zur Verfügung.

Neue Version bringt Telemetrie-Grafiken

Quik Desktop ist nun in Version 2.1 verfügbar und die bringt ein besonderes neues Features mit: Telemetrische Daten können damit in GoPro-Videos eingeblendet werden. So lässt sich automatisiert anzeigen, wie schnell ein Mountainbiker den Berg hinunterfährt, welchen Weg ein Kletterer auf dem Berg hinter sich hat oder welche G-Kräfte in der jeweiligen Szene an einem Rennfahrer zerren.

GoPro Telemetry nutzt die GPS-Funktion der Kamera Hero 5 Black. Die erfasst neben dem Videobild auch Metadaten: GPS-Pfad, Geschwindigkeit, aktuelle Höhe und Höhenveränderungen, G-Kräfte. Diese Metadaten kann man über Templates einfach grafisch darstellen und als Layer über das Video legen. Die Messinstrumente sind dabei anpassbar: Man kann sie beliebig an- oder ausschalten und in der Größe verändern.

Diese Funktionalität wird mit dem aktuellen Update von Quik Desktop verfügbar, sie kann in Verbindung mit der GoPro Hero 5 Black genutzt werden.

Das kann angezeigt werden:

• Geschwindigkeit (km/h oder mph)

• Höhe

• Höhenveränderung

• Datum und Zeit

So können die Daten angezeigt werden:

• Tachometer für die aktuelle Geschwindigkeit

• Kompass zur Orientierung

• Geschwindigkeitsdiagramm für Tempoveränderungen über einen Zeitraum

• GPS Pfad für die zurückgelegte Route

• Anzeige der aktuellen Position

• G-Kraft-Messer für einen Überblick der aktuell wirkenden Kräfte bei Richtungswechseln, Beschleunigungs- oder Bremsmanövern

Quik Desktop ist für Windows und MacOS verfügbar:

• Windows: 64 bit Windows 7, 8.1, 10 ausschließlich für Desktop (32-Bit-Systeme werden nicht unterstützt).

• Mac: Mac OS 10.10.x und höher

Firmenvideo von GoPro