TV Logic: 55“ UHD-Monitor

TV Logic präsentiert den 55“-4K-UHD-Monitor LUM-550M. Er soll sich besonders für den Einsatz als Vorschaumonitor für Production Suites, aber auch in Monitorwänden oder auch als Public Monitor im Studio eignen.

Der LUM-550M ist mit einem nativ auflösenden 55“-UHD-LCD-Panel mit 10 Bit Farbtiefe und großem Betrachtungswinkel ausgerüstet. Die Bedienelemente sind an der Front untergebracht, alternativ kann das Gerät über die Observer Software auch in ein Monitornetz mit anderen TV-Logic-Monitoren integriert und so zentral gesteuert und überwacht werden.

Den Anforderungen moderner Produktionsumgebungen entsprechend, bietet der LUM-550M 4 x 3G-SDI Schnittstellen und 2 x 12G SDI. Ebenso ist HDMI 2.0 an Bord und auch ein 12G SDI-Ausgang, der ein auf 4K-skaliertes Signal ausgibt. SD- und HD-Signale werden formatfüllend dargestellt.

Auch der LUM-55M kann über eine externe Messsonde kalibriert werden und fügt sich so in Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Farbtreue gut ein. Weitere Funktionen, die der Monitor bietet, sind 1:1 Pixel Mapping, Time Code Display oder HDMI-zu-SDI-Conversion.

Wichtige Funktionen im Überblick