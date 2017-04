Grass Valley: HD-Kamera LDX 82 mit HDR und WCG

Mit der neuen Kamerabaureihe LDX 82 geht Grass Valley die Kombination von HD-Auflösung mit HDR und erweitertem Farbraum an.

Während die meisten Kamerahersteller ausschließlich auf die Kombination von 4K-Auflösung und HDR setzen, bietet Grass Valley nun mit der LDX 82 eine reine HD-Kamera an, die aber einen erweiterten Dynamikumfang von 15 Blenden bietet und zudem auch einen erweiterten Farbraum.

Das ist in dieser Form neu, denn bislang hatte auch Grass Valley nur bei seinen 4K-Kameras eine XDR-Option angeboten, mit der sich dann der Dynamikumfang der Baureihe LDX 86 erweitern ließ (siehe IBC2016-Video hierzu).

Nun gibt es also mit der LDX 82 eine reine HD-Kamera von Grass Valley mit erweitertem Farbraum (WCG), bei der sich die HDR-Funktionalität jederzeit dauerhaft per eLicense nachrüsten lässt.

Grass Valley sieht im Markt einen Bedarf für die Kombination einer HD-Kameras mit HDR. In der Tat bringt der Verzicht auf 4K auch Vorteile mit sich: HD-Kameras sind in der Regel lichtempfindlicher und natürlich weisen HD-Signale eine niedrigere Datenrate auf und sind in Boadcast-Infrastrukturen leichter zu verarbeiten.

Die Kamera bietet in allen vier Ausbaustufen HD-Auflösung (bis maximal 1.080p) und einen erweiterten Farbraum. Dank XDR-Option ist in allen Auflösungsstufen auch ein größerer Dynamikumfang möglich.

Die vier Modelle der LDX 82 im Überblick:

LDX 82 Flex : Das Einstiegsmodell dieser Baureihe ist entweder fix im Raster 1.080i oder im Raster 720p nutzbar.

: Das Einstiegsmodell dieser Baureihe ist entweder fix im Raster 1.080i oder im Raster 720p nutzbar. LDX 82 Première : Diese Version kann zwischen 1.080i und 720p umgeschaltet werden, sie bietet die Funktion Contour Equalizer mit der sich die Schärfeanhebung (Detail) in den Tiefen, Mitteltönen und Lichtern separat einstellen lässt.

: Diese Version kann zwischen 1.080i und 720p umgeschaltet werden, sie bietet die Funktion Contour Equalizer mit der sich die Schärfeanhebung (Detail) in den Tiefen, Mitteltönen und Lichtern separat einstellen lässt. LDX 82 Elit e: In dieser Variante sieht Grass Valley das Arbeitspferd für die HD-Live-Produktion und die Studioaufzeichnung. Sie bietet zusätzlich zu 1.080i, und 720p auch 1080PsF und ist zwischen diesen Rastern umschaltbar. Außerdem bietet diese Kamera Features wir PowerCurves und ColorProtect.

e: In dieser Variante sieht Grass Valley das Arbeitspferd für die HD-Live-Produktion und die Studioaufzeichnung. Sie bietet zusätzlich zu 1.080i, und 720p auch 1080PsF und ist zwischen diesen Rastern umschaltbar. Außerdem bietet diese Kamera Features wir PowerCurves und ColorProtect. LDX 82 WorldCam: Die Vollausstattungsvariante bietet alles, was die Elite kann plus 1.080p. Die WorldCam-Lizenz kann auf Wochenbasis oder dauerhaft als eLicense erworben werden. Dadurch kann jedes andere LDX-82-Modell zur Worldcam aufgerüstet werden: phasenweise oder dauerhaft.

Die LDX82 ist aus Unternehmenssicht die beste HD-Kameras aus dem Portfolio von Grass-Valley und nutzt den CMOS-Sensor Xensium-FT.