Newtek zeigt native NDI-Kamera

Newtek stellt mit der NDSI HX eine eigene PTZ-Kamera vor, die über integrierte NDI-Funktionalität verfügt. Sie lässt sich also direkt mit nur einem Ethernet-Kabel in IP-Netzwerke integrieren, unterstützt 1080p60 Video (3G) und lässt sich fernsteuern.

Die neue NDI-Kamera bietet laut Hersteller neben hoher Bild- und Tonqualität auch PTZ-Steuerung und Tally-Support und sie lässt sich mit einem einzigen Ethernet-Kabel anschließen — auch die Spannungsversorgung kann über dieses eine Kabel erfolgen, wenn das jeweilige Netzwerk Power over Ethernet (PoE) erlaubt.

Aber auch klassische Videoschnittstellen bringt die Kamera mit: HDMI und SDI (bis 3G) sind an Bord.

Ist die NDI HX einmal ins Netzwerk eingebunden, kann Sie dank der NDI-Funktionalität Videos direkt via IP-Verbindung an alle NDI-kompatiblen Geräte innerhalb des Netzwerks abegeben: etwa an LiveStream Studio, SplitmediaLabs XSplit, Streamstar, OBS Studio, StudioCoast vMix, Telestream Wirecast, NewTek TriCaster und viele weitere.

Newteks NDI-Kamera ist auch von Programmen wie GoToMeeting, Skype, Skype for Business oder Zoom Media aus nutzbar. Die Kamera meldet sich sozusagen innerhalb des Netzwerks bei kompatiblen Clients an und kann dann von diesen aus angesprochen werden.

Mit der Vorstellung der Kamera und der zeitgleichen Einführung von NDI 3.0 geht das Unternehmen auch einen Schritt in Richtung Standardisierung der PTZ-Steuerung via NDI voran.

Dr. Andrew Cross, Chef und CTO von Newtek, ist sich sicher, mit der eigenen Kamera und den damit verbunden Möglichkeiten, einen wichtigen Schritt genommen zu haben, um IP-basierte Produktion in noch mehr Feldern und mit noch größerem Komfort zu ermöglichen. Die Auslieferung der Kamera soll schon im August 2017 beginnen, der Netto-Listenpreis liegt bei rund 2.800 US-Dollar.