KVM-System von Ihse bei Zhejiang in China

Die Zhejiang Radio & TV Group in China nutzt in ihrem neuen Gebäude in Hangzhou ein großes, leistungsfähiges KVM-System von Ihse.

Das neue International Broadcast Center der Zhejiang Radio & TV Group (ZRTG) verfügt über Rundfunkstudios, TV-Produktionsstätten, sowie Online- und New-Media-Abteilungen. Ein 42-stöckiges Hauptgebäude krönt das neu errichtete Gebäude-Ensemble.

In dem Gebäudekomplex wurde modernste Produktions- und Broadcast-Technologie von Anbietern aus der ganzen Welt eingebaut, darunter etwa auch von EVS aus Belgien und von Lawo aus Deutschland (siehe Meldung). Als weiteren Technologielieferanten aus Europa wählte ZRTG den deutschen Hersteller Ihse aus, der das KVM-System lieferte.

ZRTG: Führender Sender in China

ZRTG ist eines der führenden Unternehmen unter den chinesischen Broadcastern, nicht nur aufgrund seines hohen technologischen Niveaus und seiner topmodernen Ausstattung, sondern auch wegen seiner großen Popularität.

Der regierungseigene Sender verfügt über zwölf Fernseh- und acht Radiokanäle, die täglich rund 450 Stunden Programm übertragen; sein Satellitenkanal mit Sendungen wie »Sing China!« und »Running Man« ist der erfolgreichste in ganz China.

KVM-System: Vernetztes Arbeiten über viele Etagen hinweg

Die Techniker und anderen Anwender bei ZRTG arbeiten, wie in Broadcast-Organisationen üblich, in verschiedenen Konstellationen zusammen. Wegen der Größe der Organisation sind sie dabei teilweise über mehrere Etagen im Gebäude verteilt, benötigen aber dennoch jederzeit sofortigen Zugriff auf verschiedenste Broadcast-Systeme, die sich teilweise einige hundert Meter weit entfernt in einem anderen Teil des Gebäudes befinden.

Diese Anforderung wird so realisiert, dass man vom gleichen Arbeitsplatz aus auf verschiedene System direkt zugreifen und sie so überwachen, steuern und bedienen kann, als würde man direkt davor sitzen.

Praktisch umgesetzt ist das bei ZRTG über ein leistungsfähiges KVM-System von Ihse: Ein KVM-Matrixswitch des Typs Draco Tera Enterprise mit 160 Ports stellt je nach Bedarf die Verbindung zwischen 100 Arbeitsplätzen mit 70 Quellgeräten her. Die Bediener können dadurch auch vom gleichen Arbeitsplatz aus verschiedene Systeme sofort und zuverlässig nutzen. Physikalisch sind die Geräte bei ZRTG über Cat X oder Glasfaserkabel verbunden.

Eine große Videowand mit verschiedenen Monitorsegmenten, die sich im Newsroom befindet, ist ebenfalls mit dem von KVM-System verbunden, so dass ein Administrator hierüber die jeweils am besten geeigneten Quellbilder auswählen kann, die in bestimmten Situationen auf dieser Wand angezeigt werden sollen.

Draco Tera: Schnell und effizient mit verteilter Technik arbeiten

Die Anwender können sich über das KVM-System sofort mit jedem Gerät verbinden, das sie benötigen, um die täglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu erledigen. Mit einfachen Tastenkombinationen kann jeder Nutzer problemlos zwischen den Sendesystemen wechseln.

Das Umschalten erfolgt ohne wahrnehmbare Verzögerungen in der Videoübertragung oder der Reaktionsfähigkeit von Maus oder Tastatur, erläutert Ihse und gibt damit einen Hinweis auf die Performance des Systems. Für den Bediener macht es keinen Unterschied, ob sich das Zielsystem unter dem eigenen Schreibtisch befindet oder weit entfernt an anderer Stelle im Gebäude.

Terence Teng, bei Ihse APAC als Geschäftsführer für den asiatischen Markt zuständig, sagt über den KVM-Switch Draco Tera: »Er ist flexibel genug, um nicht nur alle zu Projektbeginn formulierten Ansprüche an das System zu erfüllen. Er lässt sich darüber hinaus auch anpassen und kann upgedated und aufgerüstet werden, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.« Teng freut sich über den Einsatz des Draco Tera im Rahmen einer so großen, modernen Installation bei einer so renommierten Rundfunkanstalt in China.