Neue Canon-Camcorder: XF400/405 und XA11/15

Mit der Einführung der 4K/50p Modelle XF405 und XF400 sowie der Full-HD-Modelle XA15 und XA11 erweitert Canon seine professionelle Camcorder-Serie.

XF405 und XF400

Die Camcorder-Modelle XF405 und XF400 bieten ein neu entwickeltes 15fach-Zoom-Objektiv (Brennweitenäquivalent zum KB-Vollformat: 25,5 bis 382,5 mm), einen großen 1,0-Zoll-CMOS-Sensor und den Bildprozessor Dual Digic DV 6 für hochwertige 4K/50p Aufnahmen. Beide Modelle ermöglichen Full-HD-Aufnahmen mit bis zu 100 fps für Zeitlupen-Effekte. Diese vielseitigen Funktionen finden sich in einem kompakten, leichten Gehäuse.

Dank des integrierten ND-Filters sind mit dem XF405 und XF400 Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe möglich, selbst bei hellen Lichtbedingungen, so Canon.

Zwei SD-Speicherkarten-Slots ermöglichen sowohl die sequenzielle wie auch die parallele Aufnahme — so lässt sich die Aufnahmezeit verlängern oder ein sofortiges Backup erstellen.

Zu den Schnittstellen des XF405 und des XF400 gehören HDMI, ein professioneller XLR-Audioanschluss, LAN und eine Remote-Buchse. Über das interne WLAN sind die FTP-Datenübertragung sowie die Fernsteuerung des Camcorders über den Browser eines Mobilgeräts möglich. Der XF405 bietet zudem einen 3G-SDI-Ausgang.

4K UHD/50p mit hoher Bildrate Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte

XF405 und XF400 unterstützen UHD/50p in MP4 und in XF-AVC (150 Mbps) und Zeitlupen-Aufnahmen in Full-HD mit bis zu 100 fbps. XF-AVC soll allerdings erst mit einem zukünftigen Firmware-Upgrade voraussichtlich ab dem 1. Halbjahr 2018 verfügbar werden.

Canon betont, dass die Kombination von 1,0-Zoll-CMOS-Sensor und Dual Digic DV6 für eine gute Bildqualität, hohe Empfindlichkeit und ein geringes Bildrauschen sorge. Der interne Wide-DR-Modus bietet einen Dynamikumfang von 800 % und sorgt damit für eine optimierte Detailwiedergabe in mittleren bis hellen Bildbereichen.

Hochwertiges 4K-Objektiv mit 15fach optischem Zoom

Das laut Hersteller neu entwickelte 4K-Objektiv wurde speziell auf den großen 1-Zoll-Sensor abgestimmt und verfügt über Super-UD-Linsen, um chromatische Aberrationen zu minimieren. Beide Camcorder bieten ein 4K-Objektiv mit 15fach-Zoom und 25,5-mm- Weitwinkel. Der 30fach-Advanced-Zoom im Full-HD-Modus erweitert den Zoombereich ohne Kompromisse bei der Bildqualität, wie Canon betont (es wird ein Ausschnitt aus dem UHD-Bild verwendet und daraus das HD-Bild errechnet).

Der erweiterte 5-achsige Bildstabilisator reduziert Verwacklungsunschärfen und sorgt für ruhige Aufnahmen, auch bei bewegter Kamera. Ein 0,8fach-Weitwinkel- und 1,5fach-Telekonverter sollen für noch mehr Flexibilität und Abdeckung in 4K und Full-HD sorgen.

Dual Pixel CMOS AF für schnellen und präzisen Autofokus

Sowohl der XF400 als auch der XF405 bieten den Dual Pixel CMOS AF, der vertikal und horizontal jeweils 80 % des Sensors abdeckt und eine extrem schnelle und präzise Fokussierung auf Objekte in dieser Zone ermöglicht. Das Touch-Display erlaubt die intuitive Bedienung des Camcorders, sowie die Fokus-Steuerung. Es gibt verschiedene AF-Optionen, und zudem steht Dual Pixel AF Focus zur Verfügung. Mit dieser Funktion wird die manuelle Fokussierung erleichtert, indem visuell dargestellt wird, ob das Motiv korrekt fokussiert ist.

XF405/400 – Hauptleistungsmerkmale

4K UHD/50p Aufzeichnung auf SD-Karte mit hohen Bildraten

K-Objektiv mit 15fach optischem Zoom

Dual Pixel CMOS AF für einen schnellen und präzisen Autofokus

Netzwerkfähig mit FTP-Datenübertragung und Fernsteuerung

Kompaktes, leichtes Gehäuse und professionelle Funktionen

XA15 und XA11

XA15 und XA11 sind Full-HD-Camcorder mit einem 20fach-Zoom (Brennweitenäquivalent im KB-Vollformat: 26,8 bis 576 mm). Das neue Objektiv mit optimiertem Hi-UD-Glas (Hi Index Ultra Low Dispersion) reduziert chromatische Aberrationen, so Canon.

Mit dem Canon HD CMOS-Sensor und dem leistungsstarken DIGIC DV4 Bildprozessor mit optimierten Low-Light-Eigenschaften zeichnen XA15 und XA11 Full-HD-Videos in 50p mit maximal 35 Mbps auf.

Der Wide-DR-Modus unterstützt die Kompression von besonders hellen Bildbereichen auf einen Dynamikumfang von 600 Prozent. Damit können Aufnahmen mit weichen Farbabstufungen unter Vermeidung von Überbelichtung realisiert werden. Dies gilt auch für Aufnahmesituationen, in denen extreme Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen leicht zu Überbelichtungen führen können.

Es gibt auch eine Zeitlupen/Zeitraffer-Funktion, die Geschwindigkeiten von 0,4fach bis zu 1.200fach bietet.

Beide Camcorder können sowohl in AVCHD als auch in MP4 mit unterschiedlichen Bitraten aufzeichnen — dank der zwei SD-Karten-Slots sogar gleichzeitig.

XA15 und XA11 bieten zahlreiche Schnittstellen. Dazu gehören zwei XLR-Eingänge für hochwertige Tonaufnahmen, ein Kopfhörer-Anschluss, optionale GPS-Unterstützung und eine HDMI– Schnittstelle. Der XA15 bietet zudem einen SDI-Ausgang.

Mit ihrem kompakten und leichten Gehäuse sind der XA11 und der XA15 aus Herstellersicht ideal für schnelle Action-Aufnahmen, bei denen sowohl Geschwindigkeit als auch Mobilität gefragt sind. Im Dynamic-IS-Modus bieten sie eine 5-achsige Bildstabilisierung – neben dem Ausgleich von Schwenken und Neigen auch den von horizontaler und vertikaler Verschiebung sowie dem von Rollbewegungen – und ermoöglichen damit ruhige Aufnahmen bei den unterschiedlichsten Arten von schnellen Action-Aufnahmen.

XA11/15 – Hauptleistungsmerkmale: