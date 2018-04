Canon präsentiert EOS C700 FF mit Vollformatsensor

Ein neu entwickelter CMOS-Vollformatsensor ermöglicht es dem neuen Kameramodell Canon EOS C700 FF, mit bis zu 5,9 K Auflösung aufzuzeichnen. Die Kamera beherrscht Multi-Format-Aufnahmen, kann mit EF- und PL-Objektiven arbeiten und unterstützt Anamorphoten. Bei der Verwendung von EF-Objektiven nutzt die Kamera das Dual Pixel CMOS AF Autofokus-System von Canon.

Neuer Sensor

Canon erläutert, dass der neu entwickelte Vollformat-CMOS-Sensor mit einem Bildfenster in der Größe von 38,1 mm x 20,1 mm Videoaufnahmen mit geringem Bildrauschen, natürlichen Hauttönen, sehr geringer Schärfentiefe und großem Dynamikumfang von bis zu 15 Blendenstufen ermögliche. Dies sorge für größeren kreativen Spielraum bei der Aufnahme und mehr Flexibilität beim Grading, der Postproduktion sowie bei HDR-Aufnahmen.

Der Vollformatsensor der EOS C700 ermögliche dem Anwender zudem die Verwendung verschiedener Sensormodi wie Vollformat, S35- und S16-Modus – wobei die Aufzeichnung in diversen Aufnahmeformaten wie ProRes, XF-AVC (intern auf CFast-Karten) und unkomprimiertem Canon Cinema Raw erfolgen kann.

Mit dem dedizierten Andock-Recorder Codex CDX-36150 kann die EOS C700 FF Aufnahmen in 5,9K-Raw (12/10-Bit), in 4K-Raw und 2K-Raw mit 12-Bit sowie in 4K-ProRes aufzeichnen. Für Aufnahmen mit hoher Bildfrequenz ermöglicht die EOS C700 FF Filmsequenzen mit bis zu 60 B/s (5,9K) beziehungsweise 72 B/s (4K-Crop) und bis zu 168 B/s (2K-Crop). Durch das 5,9K-Oversampling bei 4K- und 2K-Aufzeichnung liefert die Kamera qualitativ hochwertige Aufnahmen mit reduziertem Moiré und minimiertem Bildrauschen.

Objektiv-Optionen und Design

Die C700 FF ist sowohl mit EF-Bajonett (mit Cinema Lock) als auch mit PL-Bajonett erhältlich. Dank des Sensorformats ermöglicht die EOS C700 FF auch die professionelle Produktion mit Anamorphoten.

Mit Canon EF-Objektiven profitieren Filmer bei der Aufnahme von der vollen Sensorgröße und dem innovativen Canon Dual Pixel CMOS AF, der eine besonders präzise Fokussierung auch beim Nachführen auf bewegte Motive ermöglicht, die speziell bei hoher Auflösung besonders kritisch ist.

Die EOS C700 FF ist außerdem kompatibel zum verfügbaren Canon EOS C700 Zubehör: Hierzu gehören der elektronische Sucher EVF-V70, der MO-4E/MO-4P B4 Bajonett-Adapter und die Fernbedienung OU-700.

Canon EOS C700 FF – Hauptleistungsmerkmale: