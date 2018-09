IBC2018: ARRI präsentiert Stellar – eine intelligente App zur professionellen Lichtsteuerung

Die App Stellar komplettiert Arris Portfolio an innovativen Lichtsteuerungsprodukten und ist für iOS- und Android-Smartphones und Tablets verfügbar. Sie arbeitet reibungslos mit Geräten der SkyLink-, SkyPanel- und L-Serie zusammen und bietet automatisierte Funktionen für einen noch einfacheren und schnelleren Workflow am Set.

Stellar ist eine App, die die schnelle und einfache Steuerung von Arri Scheinwerfern am Set ermöglicht, vom großen Filmprojekt mit zahlreichen Szenen und Aufbauten bis zum Kleinprojekt mit nur wenigen Leuchten. Die Anbindung von Arri SkyPanel- und L-Serie-Geräten an die App ist denkbar einfach und unkompliziert. Insgesamt haben die Entwickler die App von Grund auf neu gedacht und dabei eine optisch ansprechende Benutzeroberfläche designt, die präzise auf die verschiedenen Möglichkeiten der Farbauswahl zugeschnitten ist. So werden mit Stellar selbst komplexe Farbmodi-Elemente wie XY-Koordinaten komfortabel zugänglich. Und die Entwicklung soll nach Angaben des Herstellers weitergehen: In Zukunft soll Stellar durch neue Funktionen und Erweiterungen weiter wachsen und sich zu einer vollwertigen Plattform für die Lichtsteuerung entwickeln.

Welche Funktionen bietet die App im Einzelnen: