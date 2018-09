IBC2018: Atomos stellt AtomX Ethernet-Modul für Ninja V vor

Atomos stellt das neue AtomX Ethernet/NDI-Modul für den Monitor/Recorder Ninja V vor, das es ermöglicht Live-Video in Übertragungsqualität über IP-Netzwerke zu übertragen.

Atomos stellt das neue AtomX Ethernet/NDI-Modul für die Ninja V vor, das in den Erweiterungssteckplatz des Monitors/Recorders dockt. Es verfügt über einen kabelgebundenen Ethernet-Anschluss (1 GigE). Dieser ermöglicht es, Live-Video in Übertragungsqualität über IP-Netzwerke zu übertragen. Mit einem Preis von nur 199 US-Dollar ermöglicht es kleineren Kameras und Geräten mit HDMI-Ausstattung, sich nahtlos in Produktionen mit dem NDI-Ökosystem von NewTek zu integrieren und bietet Rundfunk- und Fernsehanstalten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit das Aussehen ihrer Live-Shows zu verbessern oder zusätzliche Kameras hinzuzufügen.

Warum NDI?

Video über 1G Ethernet ist ein interessantes Upgrade der traditionellen SDI-Infrastruktur. Bei NewTek wird seit vielen Jahren NDI entwickelt und jetzt ist Atomos stolz darauf, seinen Kunden den Nutzen der Ethernet-Video-Revolution anzubieten. Video über Ethernet, insbesondere NDI, bietet eine einfache Installation, gute Kontrolle und einfache Bedienung. Im Wesentlichen ist das Ninja V mit AtomX Ethernet/NDI Modul eine einfache Brücke zwischen jeder HDMI-Quelle und einem NDI-Netzwerk, sowie ein erstaunlicher professioneller Monitor für perfekte Belichtung und Fokussierung.

Das Modul unterstützt NDI-I/O von Kameras und HDMI- oder SDI-Geräten bis zu 4Kp60 und HDp240 – herunterskaliert auf HDp60 oder niedriger. Die NDI-Kodierung und Dekodierung ist Bestandteil der erweiterten Steuerung und Synchronisierung von Atomos-Geräten sowie der Übertragung und Steuerung zu und von traditionellen Broacast-Geräten. Eine geringe Latenzzeit von Video und Audio erlaubt eine unkomplizierte Produktion, egal ob live oder inszeniert. Der Ninja V wird mit installiertem AtomX Ethernet/NDI-Modul eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen. Kabel, und Quelle werden automatisch im NDI-Netzwerk erkannt.

Das AtomX Ethernet/NDI-Modul wird gegen Ende 2018 mit einem UVP von 199 Dollar ausgeliefert.