Arri Rental startet DNA-Objektivserie für Arri Alexa LF

Die neuen, exklusiven DNA-LF-Objektive sind speziell auf das Large-Format-Kamerasystem Alexa LF zugeschnitten. Die Serie basiert auf den erfolgreichen Prime-DNA-Objektiven für die Alexa 65 und soll einen besonderen Vintage-Look bieten.

Demnächst wird es die exklusiv bei Arri Rental erhältlichen DNA-Objektive auch speziell für das Large-Format-Kamerasystem Arri Alexa LF geben. Erstmals vorgestellt wird die neue DNA-LF-Objektivserie auf dem 26. Camerimage International Film Festival.

Die Objektive werden vorerst in neun Brennweiten von 21 mm bis 135 mm angeboten. Prototypen dieser Optiken kamen in Kombination mit Alexa LF-Kameras bereits bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Emmy-nominierten Drama-Serie »Killing Eve«, der HBO/Sky-Produktion »Catherine the Great« sowie des Spielfilms »Ironbark« von und mit Benedict Cumberbatch zum Einsatz.

Ursprünglich wurden die DNA-Objektive für das 65-mm-Format des exklusiv bei Arri Rental im Verleih erhältlichen Kamerasystems Alexa 65 entwickelt. Das Objektivkonzept entstand in Zusammenarbeit mit namhaften Filmemachern. Die Vintage-Optiken wurden ihren Vorstellungen entsprechend entworfen.

Die umfangreiche Verstimmung und individuelle Anpassung, mit der die erste DNA-Generation auf den Weg gebracht wurde, prägte auch den Look der DNA-LFs. Dieser sorgt demnach für ausgewogene, charaktervolle und sanfte Bilder voller Leben. Der Fokusabfall wirkt angenehm natürlich, die Highlights werden sanft wiedergegeben, und die Flare-Eigenschaften bieten einen breiten Gestaltungsspielraum und reagieren organisch auf direkte Lichtquellen, so Arri. In jedem Objektiv wurden neuartige Multi-Blendenlamellen eingbaut, die für gleichmäßige, kreisförmige, unscharfe Highlights und ein attraktives Bokeh sorgen.

Zwar können die Prime-DNA-Objektive des größeren Alexa-65-Formats auch für die Alexa LF verwendet werden, allerdings wird dabei nur der mittlere Bereich des Bildkreises genutzt. Damit werden einige der bei Filmemachern so geschätzten, interessanten und »unvollkommenen« Bildelemente an den Kanten und Ecken des DNA-Frames abgeschnitten. Diese Lücke wurde jetzt – speziell auf die Alexa LF zugeschnitten – geschlossen: Alle DNA-LF-Objektive bietet einen 49-mm-Bildkreis und sind perfekt auf den LF-Sensor abgestimmt.

Die DNA-LF-Objektive sind ab Ende des ersten Quartals 2019 als Teil der Alexa LF-Kamerapakete von Arri Rental weltweit erhältlich.