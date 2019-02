Quad-View KVM 4K von Lindy

Lindy bietet mit dem Quad-View KVM 4K einen neuen KVM-Switch an. Er kann per Quad-View-Feature vier Full-HD-Quellen wie zum Beispiel Workstations, Server oder Set-Top-Boxen auf einem 4K-Display oder -Projektor gleichzeitig per Screen-Splitting ausgeben und für einzelne Inhalte in den Vollbildmodus umschalten.