NEP investiert in EVS-Equipment

NEP investierte für rund 8 Millionen US-Dollar in XT-Via-Videoproduktionsserver, Controller und Software von EVS.

Das neue Equipment wird Teil des US-Geräte-Pools von NEP, wird also überwiegend auf dem amerikanischen Markt eingesetzt werden.

Das zentrale Element der Investitionen sind Server des Typs XT-Via, Geräte aus der neuesten Version des Live-Videoproduktionsservers XT von EVS. Er stellt den vollen Leistungsumfang eines EVS-Servers in UHD/4K und in HDR bereit, wenn das benötigt wird — aber natürlich kann man ihn auch in HD nutzen und hat dann massive Geschwindigkeitsvorteile, etwa was die Kopiergeschwindigkeit betrifft.

NEP ist schon seit vielen Jahren ein großer Kunde von EVS und hat mit der jüngsten Investition ein umfassendes Upgrade und auch eine Aufstockung der Produktionsanlagen durchgeführt. Im einzelnen hat NEP zahlreiche XT-Via-Server, LSM-Slomo-Controller, die Content-Management-Lösung IP-Director und andere Infrastruktursysteme erworben. Alle neuen Systeme werden ab September 2019 ausgeliefert.

XT-Via ist auf Server-Höchstleistung im Live-TV-Betrieb abgestimmt. Die neueste Generation der EVS-Server bietet IP-Konnektivität, verbesserte Kanaldichte und Media-Sharing-Netzwerkkapazität sowie die Möglichkeit, neue Produktionsformate in 1080p, UHD/4K und HDR zu realisieren.

Dr. Pierre de Muelenaere, Chairman of the Board und CEO ad interim, kommentierte: »Diese wichtige Vereinbarung mit NEP bestätigt das Engagement von EVS, seine langjährigen Kunden in einem sich wandelnden Rundfunkmarkt zu unterstützen. Wir gehen davon aus, dass die XT-Via-Server von EVS zum Standard in der Live-Produktion werden und damit den Key-Playern in der Branche Zugang zu den besten Produktionstechnologien eröffnen.«