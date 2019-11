Atomos veröffentlicht Sumo 19 Upgrade

Das Update für den Sumo 19 HDR Monitor/Recorder/Mischer erleichtert Multikamera-Produktionen.

Das Update ermöglicht es, bis zu fünf 1080p60-Streams gleichzeitig aufzuzeichnen. Vier separate ISOs und das Programm können auf das gleiche SSD-Laufwerk im Apple ProRes- oder Avid DNx-Format aufgezeichnet werden. Die Kameras müssen hierfür zuvor nicht mehr per Genlock synchronisiert werden.

Es ist möglich, die Kanäle per Knopfdruck in Echtzeit umzuschalten und den Programmausgang auf dem separaten fünften Kanal aufzuzeichnen sowie entweder auf HDMI oder HD-SDI auszugeben.

Jeder Schnitt, jedes Umschalten zu einer anderen Kamera wird über Metadaten festgehalten und als XML-Datei auf die Festplatte geschrieben. Die ISOs lassen sich anschließend direkt in die Timeline des jeweiligen Schnittprogramms einfügen. Dort lässt sich der jeweilige Multikameraschnitt auch nachbearbeiten.

Der Sumo Touchscreen lässt sich so konfigurieren, dass er unterschiedlich auf Einzel- und Doppeltipps reagiert. Man kann auf diese Weise festlegen, ob an der jeweiligen Stelle ein harter oder ein weicher Schnitt in die XML-Datei geschrieben wird. Das Schnittsystem weiß dann genau, welcher Übergang verwendet werden soll.

Das Firmware-Upgrade AtomOS 9.2 für Sumo 19 ist als kostenloser Download für alle Benutzer auf der Atomos-Website verfügbar.