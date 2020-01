Neue Sony Trimaster Monitore

Sony stellt neue 24“- und 18,4“-Monitore der PVM-X-Serie vor. Sie bieten die volle Farbskala des Referenzmonitors BVM-HX310 und eine Leuchtdichte von 1000 cd/m2.

Die Monitore PVM-X2400 (24“) und PVM-X1800 (18,4“) zeichnen sich laut Hersteller durch eine hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe aus. Ermöglicht wird dies durch die speziellen Panels von Sony, die eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und eine Leuchtdichte von 1000 cd/m2 bieten. Die Monitore eignen sich auch für die Filmproduktion, so Sony. Ihr Farbraum entspreche dem des Trimaster-HX-Mastermonitors BVM-HX310.

Sony ergänzt: Die kompakten, mobilen Monitore erweitern die Möglichkeiten der 4K-HDR-Produktion und lassen sich vielseitig einsetzen: von der Nutzung am Set und in Studiowänden über Schnitträume bis hin zur Rack-Montage in Ü-Wagen oder Maschinenräumen.

Die Monitore verfügen zudem über eine Funktion zur Einstellung von schwarzen Bereichen, die für eine präzise Wiedergabe sorgt. Dabei lässt sich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in drei Schritten anpassen (High/Mid/Low), um die richtigen Farben und Abstufungen in Bereichen mit geringer Helligkeit zu reproduzieren. Dynamic Contrast Drive, eine weitere neue Funktion, passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung dynamisch an jede Szene bzw. jedes Bild an, wenn Bilder vom PVM-X2400/X1800 auch auf schon vorhandenen OLED-Monitoren von Sony betrachtet werden sollen. Diese Funktion ermöglicht es Filmemachern, die Ausleuchtung und das Verhältnis zwischen hellen und dunklen Inhalten zu überprüfen.

Funktionen der neuen Referenzmonitore

Die Trimaster-Technologie sorgt für präzise Graustufen und eine 100-prozentige Farbwiedergabe, wie sie bei dem branchenführenden Referenzmonitor BVM-HX310 erreicht wird

4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und HDR-Funktionen

Neue dreistufige Anpassungsoption (High/Mid/Low) für schwarze Bereiche zur präzisen Wiedergabe von Farben und Abstufungen in Bereichen mit geringer Helligkeit

Dynamisches Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 mit Dynamic Contrast Drive, einem neuen Hintergrundbeleuchtungssystem, das die Leuchtdichte der Hintergrundbeleuchtung dynamisch ändert, um sie an das Einzelbild einer Szene anzupassen

4K/HD-Bereich mit HDR-Skalen für Wellenform/Vektor

Quad-View-Anzeige und Benutzer-3D-LUT-Funktionalität

12G/6G/3G/HD-SDI mit automatischer Konfiguration

Die neuen Monitore sind von Juli 2020 an erhältlich.