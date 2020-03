Seagate stellt PCIe-SSD für NAS im Unternehmensbereich vor

Die neue IronWolf 510 SSD mit PCIe 4x (3. Gen.) bietet hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit für Caching und Speicherung im Dauerbetrieb.

Seagate Technology erweitert seine IronWolf SSD-Produktreihe um eine neue Hochleistungslösung für NAS-Umgebungen mit mehreren Nutzern. Die Seagate IronWolf 510 SSD ist eine NVMe-SSD im M.2-Format, die in Kombination mit NVMe-kompatiblen Systemen Caching-Geschwindigkeiten von bis zu 3 GB/s erreicht und damit die ideale Lösung für NAS-Anforderungen von Unternehmen und Creative Professionals ist, die in Umgebungen mit mehreren Nutzern dauerhaft verfügbaren Speicher mit Caching-Funktion benötigen.

Die IronWolf 510 SSD schafft einen Schreib-Löschvorgang pro Tag (1 DWPD, Drive Writes Per Day) und sorgt in NAS-Umgebungen mit mehreren Nutzern für dauerhaft hohe Leistung und schnelle Datenverarbeitung. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 1,8 Millionen Stunden zeichnet sich die IronWolf 510 SSD durch hohe Zuverlässigkeit aus, so der Hersteller. Hinzu kommen die M.2 2280-Bauform mit NVMe, zwei Jahre Rescue Data Recovery Services sowie fünf Jahre eingeschränkte Garantie. IronWolf Health Management, das den Funktionszustand der SSD analysiert, wird in Kürze für kompatible NAS-Systeme erhältlich sein.

»Unsere Kunden erhalten eine robuste SSD mit hoher Lebensdauer, die für NAS-Umgebungen in kleinen Unternehmen und für Creative Professionals ideal geeignet ist«, sagt Matt Rutledge, Senior Vice President Devices bei Seagate.

Die IronWolf 510 SSD mit PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.3 ist mit Speicherkapazitäten von 240 GB, 480 GB, 960 GB und 1,92 TB erhältlich und mit den Systemen führender NAS-Hersteller kompatibel. Sie eignet sich laut Seagate besonders für kleine und mittlere Unternehmen sowie Creative Professionals, die NAS-Systeme einsetzen.

Durch die Kombination von IronWolf-Festplatten mit IronWolf SSDs in einem NAS erhalten Nutzer ein System mit sehr hoher Speicherkapazität, einer langen Lebensdauer und sehr schnellem Caching.

Die Seagate IronWolf 510 SSD ist ab sofort für 114 Euro (240 GB), 159 Euro (480 GB), 319 Euro (960 GB) und 519 Euro (1,92 TB) im Handel erhältlich.