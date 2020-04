For-A: Highspeedkamera FT-One-SS4K und mehr

Die Ultra-Highspeedkamera For-A FT-One-SS4K kann 1000 fps in 4K-Auflösung aufzeichnen. Zoom Extractor, FT-One-LS und FC-One ergänzen die Neuheit.

Die besondere Eigenschaft der FT-One-SS4K sei ihre Helligkeit, so For-A. Wenn sie mit einem B4-Bajonettobjektiv ausgestattet sei, nehme sie bis zu viermal helleres Material auf als Modelle mit einem PL-Objektiv. Darüber könne die FT-One-SS4K bis zu 1.000 fps in 4K aufnehmen, beherrsche gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe mit internem Speicher und verfüge über einen Echtzeit-4K- oder HD-Ausgang. For-A betont, dass sich die Kamera auch mit dem OLED-Sucher von Canon betreiben lässt. Optional bietet die Kamera Flicker Correction, was bei schwierigen Lichtverhältnisse, etwa nachts oder in entsprechenden Stadien und Turnhallen relevant sein kann.

Im Zusammenspiel mit ZE-One (Zoom Extractor) ist es möglich, per Touchscreen einen HD-Auschnitt aus dem 4K-Material zu definieren und zu extrahieren – auch bei Slomos.

Der FT-One-LS könnte eine kompakte Ergänzung für die FT-One werden. Für mehr Mobilität ist die FT-One-LS 4K-Kamera mit variabler Bildrate über ein einziges optisches Kamerakabel mit der Basisstation verbunden, so dass der Operator die Kamera während der Wiedergabe ausschalten und bewegen kann, um eine Szene von einem anderen Blickwinkel aus aufzuzeichnen. In einer 12G-Variante soll es die Kamera ebenfalls geben.

Optional verfügbar ist die FC-One Antiflickerlösung. Die Plug-and-Play-Lösung in einem 1 RU-Gehäuse wird via Netzwerk mithilfe einer Software-GUI gesteuert. Mit einem 3G/HD-SDI-I/O unterstützt FC-One 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 720/59.94p und 720/50p und funktioniert sowohl für Live- als auch für aufgezeichnetes Material.