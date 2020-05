Dell in der Postproduktion

Wie moderne Workflows mit Adobe Productions und Strawberry von Dell-Systemen profitieren können, zeigen zwei kurze Videozusammenfassungen eines Webinars.

Dell und Adobe Productions

Im Video liefert Matt Christensen Infos zu Adobe Productions und erläutert, wie die Projektfreigabe darin kollaborative Workflows ermöglicht. Er stellt das neue Produktionspanel in Premiere Pro vor. Im Gespräch mit Greg Shiff von Dell Technologies betont er, dass sich die Vorteile von Adobe Productions bei der Zusammenarbeit großer Teams insbesondere dann auszahlen, wenn man mit einem Shared Storage Systems wie Dell Isilon arbeitet.







Dell und Strawberry

Die Software Strawberry von Projective Technology (ehemals Flavoursys) hat sich in den Anfängen auf projektorientiertes Editing in Workgroups konzentriert. Über die Jahre erhielt die Software jedoch immer mehr Funktionalität und hat sich nun zu einem vollwertigen Asset-Management-System entwickelt. Strawberry lässt sich in Kombination mit unterschiedlichen Postproduction-Softwares nutzen, darunter Adobe Premiere, DaVinci Resolve und Final Cut Pro X.

Neben der Asset-Management-Funktionalität bietet Strawberry viele Optionen, um Workflows zu optimieren und Metadaten zu nutzen sowie Material sicher archivieren zu können. Der Hersteller hebt aber auch die Fähigkeit im Remote Editing hervor und geht darauf ein, wie im Zusammenspiel mit Dell Isilon und anderen Quellen Footage organisiert und verwaltet werden kann.







Die beiden Video-Exzerpte stammen aus einem Dell-Webinar zum Thema »Discover New Strategies for Modern Media Workflows«. Hier ist es in voller Länge zu sehen (Anmeldung erforderlich).