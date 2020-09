Liveproduktion mit Viz Vectar Plus

Vizrt kündigt Viz Vectar Plus an, eine reine Software-Lösung für die IP-basierte Live-Produktion. Viz Vectar Plus bietet eine Auswahl an Konfigurationen für Vor-Ort- oder virtualisierte Cloud-Umgebungen.

Viz Vectar Plus soll jede Art von Live-Produktion für Fernsehen, Internet und mobile Verteilung ermöglichen und dabei die traditionellen Grenzen von Medienformaten, Ein-/Ausgängen, Kanälen und der Ausgabe aufheben. Viz Vectar Plus ist also im Grunde ein rein software-basiertes Liveproduktionssystem, das sehr flexibel und mobil ist und bei Bedarf auch schnell auf einer monatlichen Basis verfügbar ist.

Viz Vectar Plus wird mit Live Call Connect angeboten, einer wichtigen Funktion, die fast alle wichtigen Videokonferenztools unterstützt, die heute im Einsatz sind, darunter Skype, MS Teams, Zoom Meetings, Discord und andere. Live Call Connect verwandelt Konferenzgespräche in separate Videoquellen, unabhängig von der Plattform, und bietet so eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten.

»Viz Vectar Plus ist wie geschaffen für die visuellen Geschichtenerzähler von heute, die die alten Möglichkeiten zunehmend veraltet, schwierig und kostenintensiv finden. Dank flexibler Möglichkeiten können Kunden qualitativ hochwertige Inhalte erstellen, und zwar ohne die üblichen Anlaufkosten«, sagte Daniel Nergard, Präsident von Vizrt Global. »Live Call Connect eröffnet auf sehr komfortable Weise die Change, mehr Schauspieler in eine Geschichte einzubinden, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer bevorzugten Kommunikations-App.







Viz Vectar Plus beinhaltet auch Audio Connect, eine innovative Erweiterung, die NDI nutzt, um das letzte Stück des Virtualisierungspuzzles zu lösen. Sie ermöglicht einen vollständig virtualisierten Audio-Workflow, der mit einer breiten Palette von Audiomisch- und -verarbeitungsanwendungen verbunden ist und so für mehr Flexibilität sorgt.

Eine neue Re-Entry-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe mehrerer Versionen desselben Programms mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen, Auflösungen und Grafiken. Mit integrierten Mediaplayern, Recording, Streaming, Audio- und Grafiksteuerung verwendet Viz Vectar Plus Standard-Computerhardware und Netzwerkinfrastrukturen mit IP-Konnektivität. Nahezu unbegrenzte IP-Videoquellen, einschließlich SMPTE 2110, NDI, SRT, RTMP, RTP, HTTP, SRC, können gleichzeitig aufgerufen und verwendet werden, wodurch die Anbindung an unterschiedlichste Endgeräte, einschließlich der für Smartphones verfügbaren NDI HX-Kameraanwendung, möglich wird.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Viz Vectar Plus-Abos soll ab 2.995 Dollar pro Monat angeboten. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat. Viz Vectar Plus wird ab Oktober 2020 erhältlich sein.