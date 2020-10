Helmut 4.0.3 – neue Funktionen

Automatisierung, Optimierung, Stabilität und Performance sind die Leitlinien bei der Weiterentwicklung der Projektmanagement-Software Helmut4.

Mehr als 50 neue Features und rund 30 Bug-Fixes bilden die Bilanz der aktuellsten Überarbeitungen, die die Postproduktion mit Helmut4 auf ein neues Level heben sollen.

OAuth 2.0 Authentication

Für jeden Benutzer von Helmut4 können ab sofort OAuth2-Tokens für die Authentifizierung generiert und hinterlegt werden. Die Einbeziehung dieses Industriestandards zur Authentifizierung in die Helmut4-Software ermöglicht beliebig großen Anwendergruppen eine standardisierte API-Autorisierung für Desktop, Web- und Mobile Anwendungen. Kollaboratives Arbeiten wird nochmals einfacher, sicherer und schneller, so der Hersteller.

Adobe Premiere Pro 14.3.1 kompatibel

Helmut4 ist mit all seinen Facetten die dedizierte Projektmanagement-Software für Adobe-Nutzer. Selbstverständlich werden die Helmut4-Funktionen auf die aktuellsten Adobe-Partnerprogramme (insbesondere Premiere Pro) abgestimmt und getestet, erklärt der Anbieter.

FFmpeg File Konvertierung

Durch die Einbeziehung der FFmpeg Open Source Software in die Helmut4-Welt ist der Funktionsumfang erheblich erweitert worden. Audio- und Video-File basierte Prozesse wie Transfer, Konvertierung, Schnitt, Trimming etc. können praktisch unbegrenzt standardisiert oder individuell über Helmuts Streams Engine für jedes Format in jeden Workflow integriert werden.

FFprobe Json Action

Die Integration von »FFprobe multimedia streams analyser« basierend auf der FFmpeg-Software in Helmut4 ist die logische Konsequenz für die Fileanalyse. Sie kann an jeder Stelle im Stream erfolgen. Der gesamte Output kann als Json in den Stream integriert werden, oder einzelne Parameter werden als Condition im Workflow definiert.

MediaInfo Json Action

Mit MediaInfo ist ein weiteres Medieninfo-Tool auf Open Source Basis für die File-Analyse verfügbar und kann ebenfalls insgesamt als Json im Stream oder über einen definierten Parameter als Condition im Workflow eingesetzt werden.

Die auf der Microservice-Architektur basierende offene Infrastruktur von Helmut4 macht erst die nahtlose Einbeziehung der angesprochenen Open Source-Lösungen möglich, betont Moovit und ergänzt, dass die Kunden die Elemente definieren, die sie für ihre Arbeit benötigen. In Helmut werden sie in automatisierte Workflows im Hintergrund eingebunden. Dadurch werden die Arbeitsprozesse wesentlich sicherer und erleichtert.