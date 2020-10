Neues Footage-Portal: DarsMedia

Videomaterial per KI finden und lizensieren: Das soll die Plattform DarsMedia von Sony-Tochter Memnon bieten.

Als »Marktplatz für Videoinhalte der nächsten Generation« bewirbt die Sony-Tochter Memnon ein neues Footage-Portal für die Suche und Lizenzierung von Videoinhalten. DarsMedia soll dabei leichter zu nutzen sein und das Material sich besser finden lassen.

DarsMedia will demnach einen umfassenden Überblick über Archivinhalte leisten und als intelligente Plattform zur Entdeckung von Inhalten dienen, dabei aber sorgfältig und übersichtlich aufbereitete kuratierte Inhalte bereitstellen. Filmemacher und Produzenten sollen schnell die richtigen Inhalte für ihre Produktionen finden. Dabei nutzt die Plattform laut Anbieter KI-Technologien. So soll die mitunter mühsame Suche nach relevanten Inhalten in Archiven entfallen und die Lizenzierung online einfach ablaufen.

»Wir wollen die Archive, Mediensammlungen und Bibliotheken unserer Kunden zugänglich, auffindbar und für neue Inhalte und Geschichten nutzbar machen«, erklärt Baku Morikuni, Head of Memnon. »Unser Team besteht aus Lizenzierungsexperten, die Rechteinhabern bei der Monetarisierung ihres Filmmaterials helfen und Produzenten dabei unterstützen, ihr nächstes Projekt mit authentischem Archivmaterial aufzuwerten. Wir bieten verschiedene Modelle an: die Darstellung von Medieninhalten auf unserem öffentlichen Marktplatz oder als White-Label-Managed-Service für ein öffentliches und privates Publikum. Wir glauben, dass die Pandemie die archivbasierte Produktion angekurbelt hat. DarsMedia bietet unserer Ansicht nach eine zeitgemäße Lösung, die Archivinhaber noch besser unterstützt — durch die unkomplizierte Auffindbarkeit ihrer Inhalte und die Erschließung neuer Einnahmequellen.«

Neben der Bereitstellung einer End-to-End-Lösung für die Lizenzierung bietet der Marktplatz auch White-Label-Managed Services für andere Marken, Inhalte und Benutzer. Rechteinhaber können den Marktplatz nutzen und Inhalte ohne laufende Kosten einem weltweiten Publikum professioneller Anwender zur Lizenzierung anbieten. Ganz gleich, ob Archivmaterial, Filmclips, B-Roll oder Programmclips: Es eröffnen sich unzählige Möglichkeiten für neue Inhalte und neue Nutzungsmöglichkeiten, erläutert Memnon.

Dars gehört seit Juli 2015 zur Sony Group und ist ein Service der Memnon Archiving Services. Hiroshi Kajita, Head of Sony Media Solutions: »Die Aufnahme von DarsMedia in das Angebot von Memnon ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie die Abteilung Sony Intelligent Media Services agile und veränderungsfähige Lösungen bereitstellt, die sich an die Bedürfnisse eines jeden Filmemachers oder Profis anpassen lassen, um Inhalte optimal zu verwerten.«