Cartoni: UV-C-Boxer für Geräte-Desinfektion am Set

Cartoni entwickelte mit UV-C-Boxer ein Gerät, mit dem sich die Oberflächen von Film- und Videogeräten — einschließlich Kameras, Batterien, Objektiv, Steadicam und Zubehör — mit UV-Strahlung desinfizieren lassen.

Cartoni stellt den UV-C-Boxer vor, ein neues Gerät, das speziell entwickelt wurde, um mit keimtötender UV-Strahlung Film- und Videogeräte sicher zu desinfizieren.

»Bei Cartoni und in Italien gehörten wir zu den ersten, die von dieser verheerenden Pandemie betroffen waren. Während unseres staatlich verordneten Lockdowns haben wir eine Lösung gesucht, die unsere Branche unterstützen könnte. Die Antwort war ein Gerät, das Produktionsteams und Rental-Häusern helfen könnte, sich vor dem Virus zu schützen«, erläutert der Hersteller.

»Social Distancing, Masken und Desinfektionsmittel gehören heute zu den Sicherheitsanforderungen an jedem Set. Wo Ausrüstungsgegenstände aber während der Dreharbeiten ständig mehrmals von Kameraleuten, Assistenten und Lichtleuten genutzt werden, reicht das letztlich nicht aus, sondern es ist zwingend erforderlich, die Ausrüstung täglich oder sogar mehrmals täglich zu desinfizieren und zu dekontaminieren«, erklärt Elisabetta Cartoni, Präsidentin und CEO von Cartoni Camera Supports.

Genau hier setzt Cartoni mit dem UV-C-Boxer an. Der neu gestaltete Cartoni UV-C-Boxer verfügt über einen großen, verschiebbaren, kastenförmigen Behälter, der die sichere Beladung und Desinfektion von mehreren Ausrüstungsteilen gleichzeitig ermöglicht. Wie jedes UV-Licht kann die Einwirkung von UV-C-Strahlen für den Menschen gefährlich sein, daher hat Cartoni den Boxer mit einem Sicherheitsverschlusssystem ausgestattet, um versehentliche UV-C-Bestrahlung zu vermeiden. Wenn die Tür zur Boxer-Kammer nicht sicher verriegelt ist, können die UV-C-Lampen nicht aktiviert werden.

Boxer ist bei richtiger Anwendung sicher, effektiv und schnell. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und ist ideal für den Transport mit kleinen Lieferwagen oder großen SUVs. Ausgestattet mit Rädern und Bremsen kann er leicht auf ebenen Flächen oder in Studios bewegt und abgestellt werden.

Funktionsprinzip des UV-C Boxer

Der neue Cartoni UV-C-Boxer nutzt die Kraft der keimtötenden UV-Strahlung, um die Oberfläche von Film- und Videogeräten sicher zu desinfizieren, ohne Feuchtigkeit, Gas oder Pulver abzugeben. Ausgestattet mit zehn medizinischen UV-C-Lampen (100-280 nm) neutralisiert der Boxer alle Mikroorganismen, Keime, einschließlich Covid-19 oder Schimmel, die Film- und Videogeräte unwissentlich kontaminieren können. Sein Kastendesign gewährleistet außerdem eine gleichmäßige Desinfektion über die gesamte Oberfläche eines Objekts.

Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich die UV-C-Bestrahlung ideal als Desinfektionsverfahren für empfindliche professionelle Film- und Videogeräte, da sie — bei richtiger Anwendung — die Beschichtung optischer Linsen, elektronische Schaltungen und Platinen, Schmiermittel, Gummi oder Kunststoff in Kameras, Linsen, Monitoren, Mikrofonen und anderen Ausrüstungsgeräten nicht beeinträchtigt.

Wird die UV-C-Bestrahlung die Ausrüstung beschädigen?

Jede UV-Bestrahlung kann zu einer gewissen chemischen Schädigung von Kunststoffen, Gummi oder Polymeren führen — man kennt das, wenn beispielsweise langanhaltende Sonneneinstrahlung Kunststoffe verblassen lässt.

Doch obwohl UV-C nach extremer Strahlungseinwirkung von mehr als 1.000 Stunden Kunststoff verfärben und letztlich die Kohlenstoffgrenzen des Moleküls beeinträchtigen kann, werden UV-C-Lampen elektronische Platinen, elektrische Komponenten oder Glaselemente wie Linsen und Filter nicht degradieren. Dabei muss man berücksichtigen, dass der gesamte Bestrahlungs- und Mikroorganismen-Desinfektionszyklus des Cartoni UV-C-Boxers nur fünf Minuten dauert, um jede Charge der Ausrüstung zu desinfizieren — die Geräte sind der Strahlung also nur sehr kurz ausgesetzt.

Was ist der Vorteil des UV-C Boxer?

Im Boxer sind zehn Osram/Philips 4-Watt-UV-Lampen medizinischer Qualität mit 9 Watt in der Kammer installiert. Die Kammer ist an allen sechs Seiten mit hochreflektierendem, poliertem Aluminium ausgekleidet, das die UV-C-Lampenstrahlen in alle Richtungen reflektiert und so die gesamte Oberfläche des zu desinfizierenden Gegenstandes einschließlich des Bodens bedeckt. Die Leistung eines reflektierten Strahls beträgt 40% des ursprünglichen Strahls und übersteigt die erforderliche keimtötende Wirkung um das Fünffache. Jede Lampe hat eine Lebensdauer von 6.000 Stunden und setzt kein Ozon frei.

Die typische Zeitdauer für die Desinfektion eines Gerätesatzes, einschließlich einer Kamera, zweier Linsen, zweier Batterien und eines Mikrofons, beträgt nur fünf Minuten. Für eine wirksame Desinfektion müssen die Objekte in der Boxer-Kammer gut angeordnet sein und Abstand zum nächsten Gerät einhalten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht überlappen.

Die Kontaktdaten von Cartoni finden Sie hier.

Spezifikationen:

Abmessungen: 100 x 66 x 95 cm

Gewicht: 52 kg

Innere Kammer: 93 x 55 x 62 cm

Kammer & Gestell: 10 x 4v UV-C-Lampen gleichmäßig verteilt auf allen 6 polierten Aluminium-Spiegelbeschichtungen für optimale Reflexion in alle Richtungen

Stromversorgung: 110/220 Volt, Batterie oder Netzteil

Betriebsspannung: 24 Volt

Bestrahlung: 360° UV-C-Wellenlänge, die alle Oberflächen abdeckt, einschließlich Gestellfuß

Die einzigen abgeschatteten Zonen bestehen aus dem 3 mm Durchmesser der Edelstahlstäbe des Gestells

Zyklus: 5 Minuten mit Zeitschaltuhr

Technische Hintergründe

Was ist UV-C-Licht?

UV-C, oder keimtötendes UV, ist eine Wellenlänge von UV-Licht, typischerweise zwischen 200 und 280 Nanometern, die Krankheitserreger wie Bakterien und Viren unwirksam machen kann. UV-C-Licht, in der richtigen Stärke und Dosis, verändert die DNA-Struktur einer infektiösen Zelle, so dass sie sich nicht reproduzieren und daher nicht besiedeln und ausbreiten kann.

UV-Strahlungsenergie wurde erstmals 1877 zur Desinfektion von Oberflächen verwendet und wird seit über 40 Jahren in großem Umfang zur Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser, Luft, pharmazeutischen Produkten und Oberflächen gegen eine ganze Reihe von menschlichen Krankheitserregern eingesetzt. UV-C wird seit Jahrzehnten in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt und hat sich sowohl bei der Reduzierung von Hygienefehlern als auch bei der Kontrolle der Umweltkontamination durch hochgradig krankheitserregende Mikroorganismen wie COVID-19 als wirksam erwiesen. Ähnlich wie die UV-A- und UV-B-Strahlen der Sonne kann die Einwirkung von UV-C bei übermäßiger Einwirkung Augen und Haut schädigen, weshalb es unerlässlich ist, bei der Verwendung von UV-C-Geräten strenge Sicherheitsrichtlinien zu befolgen.

Vorteile von keimtötendem UV

Keimtötende UV-Lampen sind unglaublich effektiv und haben mehrere bedeutende Vorteile.

Erregerabtötungsrate: Alle bisher getesteten Bakterien und Viren (viele hundert im Laufe der Jahre, einschließlich anderer Coronaviren) sprechen auf die UV-Desinfektion an. Einige Organismen sind anfälliger für eine UVC-Desinfektion als andere, aber alle bisher getesteten Organismen sprechen bei den entsprechenden Dosen an. Hinzu kommt, dass Bakterien und Krankheitserreger nicht wie bestimmte Antibiotika und antibakterielle Produkte gegen UV resistent werden können.

Begrenzte chemische Belastung: UV-C wirkt anstelle von potenziell schädlichen Chemikalien. Es ist sicher, einen Raum zu betreten, nachdem keimtötende UV-Produkte den Bereich desinfiziert haben, aber es kann schwierig sein, in einem Raum zu atmen, der gerade mit Chemikalien besprüht wurde.