Arri-Kamera-Mount für EF-Objektive

Dank neuem EF-Mount können EF-Objektive nun an der Alexa Mini LF, Alexa Mini und Amira verwendet werden.

Der neue EF-Mount (LBUS) von Arri erlaubt es, an Large-Format- und Super-35-Kameras von Arri EF-Mount-Objektive direkt zu verwenden. Das betrifft die Alexa Mini LF, Alexa Mini und Amira.

Damit auch großformatige Filmproduktionen Vorteile von Objektiven mit EF-Mount nutzen können, hat Arri seinen EF-Mount um eine Lichtmaske mit größerer Öffnung und eine LBUS-Verbindung erweitert. Dadurch können sowohl der Large-Format-Sensor der Alexa Mini LF wie auch die Super-35-Sensoren der Alexa Mini und Amira abgedeckt werden.

Bei der Mini LF und der Mini kann die LBUS-Verbindung genutzt werden, bei der Amira wird diese nicht unterstützt. Der vorherige Arri Lens Mount bleibt für das Kameramodell Amira verfügbar.

Der Einsatz von Cine-Style-Objektiven mit EF-Mount an Kinokameras ermöglicht preissensitiven Produktionen eine größere Auswahl an erschwinglichen Optiken. Ihr mechanisches Design gestattet in Verbindung mit der LBUS-Buchse des Mounts die Nutzung von externen Objektivmotoren. Die präzise Fernbedienung erfolgt über Arri-ECS-Handeinheiten wie die drahtlosen WCU-4 und SXU-1 sowie die Operator Control Unit OCU-1 und die Master Grips.

Durch den neuen Mount können Filmemacher auch die Vielfalt an Fotoobjektiven mit EF-Mount für zusätzliche Aufnahmen nutzen, darunter Vintage-, extreme Weitwinkel-, Fischaugen-, Tilt-und-Shift-, Tele-, Makro- und andere spezielle EF-Mount-Objektive. Der neue Mount ermöglicht die Steuerung des objektivinternen Blendenmotors und unterstützt sogar die Bildstabilisierung von Teleobjektiven mit EF-Mount.

Der EF-Mount (LBUS) wurde laut Hersteller den extrem hohen Arri-Standards hinsichtlich Lebensdauer und Zuverlässigkeit entsprechend entwickelt und eignet sich für den intensiven Einsatz auf professionellen Filmsets. Er soll voraussichtlich ab November 2020 erhältlich sein.