Adobe-Neuheiten

Adobe hat mehrere Updates für verschiedene Applikationen der Creative Cloud veröffentlicht.

Im Rahmen des monatlichen Releases stehen ab sofort umfassende Performance-Updates für Premiere Pro und Rush zur Verfügung. Die Neuerungen beinhalten schnellere Exporte und Verbesserungen der Audiofilter in Premiere Pro sowie umfassende Leistungsverbesserungen für Premiere Rush für iOS.

Aktualisierungen in Premiere Pro und Rush

Leistungsverbesserungen bei Audiofiltern in Premiere Pro : Schnelleres Rendern von Audioeffekten sorgt für Geschwindigkeitssteigerungen von 20 bis 80 Prozent. Zu den optimierten Audioeffekten gehören Analog Delay, Automatic Clock Remover, DeEsser, DeNoise, DeReverb, Notch Filter und Mastering.

Schnellere Exporte für H264 und HEVC unter macOS.

Leistungsverbesserungen in Premiere Rush für iOS: Optimierungen sorgen für eine bessere Akkulaufzeit, weniger Erwärmung und schnellere Exporte.

Drehen oder Spiegeln von Videos in Premiere Rush.

Neue Sound-Effekte: Premiere Rush ermöglicht jetzt die Auswahl aus mehr als 1500 Sound-Effekten.

Neuheiten gibt es auch bei anderen Cloudlösungen, darunter Photoshop, Illustrator und Fresco. Besonders hervorzuheben ist hier die neue „Invite to Edit“-Funktion in allen genannten Anwendungen. Sie ermöglicht nun auch das asynchrone Bearbeiten verschiedener Personen an einem Projekt und das sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPad und iPhone.

Aktualisierungen in Photoshop, Illustrator und Fresco