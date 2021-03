Insta360 stellt Actioncam Go 2 vor

Die winzige Actioncam Go 2 von Insta360 ist ungefähr so groß wie ein Daumen und wiegt 27 g.

Eine so kleine, leichte Kamera wie die Go 2 kann man im einen oder anderen Anwendungsfall eventuell auch im Profibereich verwenden — und wenn es nur darum geht, mal um die Ecke zu schauen. Aber ist die Kamera auch praktikabel und gut genug, um das Material in professionellen Produktionen zu verwenden? Immerhin ist die Go 2 schon die verbesserte Version dieser Actioncam.

Die Kosten sind jedenfalls im Profibereich verschmerzbar, auch wenn sie als »Disposable Camera« verwendet wird: inklusive Lade-Case fallen rund 320 Euro an (Endkunden-Listenpreis).

Der Hersteller Insta360 preist die wasserdichte Go 2 für »hoch-auflösende, freihändige Aufnahmen« an, und wegen des geringen Gewichts kann man die Go 2 auch ziemlich problemlos irgendwo ankleben.

Ein starker, in die Kamera eingebauter Magnet erlaubt es, sie dreh- und justierbar an einem Magnet-Anhänger zu befestigen und etwa an einem Pullover oder Hemd zu montieren.

Mit dem Easy Clip kann man die Kamera an einem Hut, Helm oder Stirnband befestigen, um mühelos POV-Aufnahmen zu drehen.

Außerdem bietet der Hersteller zudem auch noch weiteres Befestigungszubehör für die Go 2 an — und das Lade-Case bringt auch gleich noch ein bisschen Zubehör mit, weil man es als Ministativ nutzen kann. Wenn die Kamera mal runterfällt oder es generell etwas rauer zugeht, kann man anschließend bei Bedarf einfach das Schutzglas austauschen.

Die Go 2 nutzt einen 1/2,3-Zoll-Bildsensor, vor dem ein Ultraweitwinkelobjektiv sitzt. Die maximale Aufzeichnungsqualität liegt bei 1.440p mit 30 oder 50 fps.

In die Kamera ist ein interner Stabilizer eingebaut, den Insta360 FlowState nennt. Die nackte Kamera kann laut Hersteller 30 min lang aufnehmen. Das reduziert sich aber, wenn man die Basic Stabilization aktiviert, dann sind es nur noch 15 min, im Pro-Video-Modus mit FlowState-Stabilization sind es 10 min.

Zeitraffer und Zeitlupe bietet die Go2 ebenfalls, letzteres mit bis zu 120 fps, aber natürlich mit reduzierter Auflösung.







Wenn man die Go 2 in ihr Case steckt, wird sie innerhalb einer halben Stunde aufgeladen. Das Case enthält selbst einen Akku, ähnlich wie viele Bluetooth-Kopfhörer-Cases. Ist die Kamera selbst und auch der Akku im Case voll geladen, kann man die Kamera ohne externe Stromzufuhr bis zu 150 min betreiben, solange man sie direkt im aufgeklappten Case nutzt, so der Hersteller.

Das Ladegehäuse der GO 2 ist mehr als nur ein Ladegerät oder ein Zusatzakku: Es dient auch als Fernbedienung, Stativ und Handgriff für Selfies. Das Case verfügt auch über ein ¼-Zoll-Gewinde, um es etwa an einem Selfie-Stick oder Stativ zu befestigen.

Über eine integrierte Bluetooth-Verbindung zwischen Kamera und Lade-Case kann man die Go 2 aus bis zu 10 m Entfernung steuern.

Die G0 2 kann bis zu 4 m tief ins Wasser getaucht werden, sie ist wasserdicht nach IPX8.

Vor dem Objektiv der Go 2 sitzt ein Schutzglas. Das kann man abnehmen und stattdessen ein Aufsatzobjektiv oder einen ND-Filter aufschrauben.

Mit der Begleit-App der Go 2 kann man Aufnahmen in Echtzeit über WiFi in einer Vorschau sehen. Nach der Aufnahme kann man die App als Editor nutzen, mit dem man Clips zuschneiden kann. Das Schneiden kann man aber auch von einem Algorithmus erledigen lassen.







Die Go 2 wird standardmäßig mit einem Lade-Case, einem Magnetanhänger, einem Easy Clip, einem Drehständer und einem Objektivschutz geliefert.

Unterschiede zum Vorgänger

Insta360 Go 2 Insta360 G0 1/2.3-Zoll-Sensor • – Auflösung

1.440p @ 50 fps, 30 fps 1.080p @ 25 fps Wasserschutz IPX8, wasserdicht bis 4 m IPX4, s pritzwasserfest Schutzglas • – Lade-Case als Charger, Fernbedienung, Stativ nutzbar Charger Betriebsdauer

Standalone: 30 min

im Case: 150 min Standalone: 16 min

im Case: 60 min Max Clip Length FPV Mode: 30 min

Video (Basic Stabilization): 15 min

Pro Video (FlowState Stabilization): 10 min FPV Mode: 5 min

FlowState Stabilization: 1 min Stabilization • FlowState Stabilization

• Basic In-Camera Stabilization • FlowState Stabilization Wi-Fi Preview • – Speicherplatz

32 GB 8 GB