Streaming mit PTZ-Kameras von Panasonic – Grundlagen und Übersicht

Grundlagen und eine Übersicht zu PTZ-Kameras von Panasonic.

Sie sind klein, kompakt und lassen sich bestens fernsteuern. Panasonic bietet für Streaming und andere Anwendungen ein umfangreiches Portfolio an PTZ-Kameras. Insgesamt haben sich fernsteuerbare Kameras mit integriertem Schwenk/Neige-System in den vergangenen Jahren zu einem echten Renner entwickelt — und das hat mehrere Gründe.

Zum einen hat sich die Qualität von PTZ-Kameras deutlich verbessert. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Steuermöglichkeiten, selbst für die gleichzeitige Steuerung von mehreren Kameras. Die Vorteile für die Kunden: Die kompakten, fernsteuerbaren PTZ-Kameras passen auch gut in beengte Studios und erlauben preisgünstigere Produktionsweisen.

Panasonic bedient diesen Markt bereits seit mehr als zehn Jahren und gilt als Marktführer in diesem Segment. Mit einem großen Portfolio bietet der Hersteller PTZ-Kameras und Zubehör für unterschiedlichste Bereiche an. Derzeit stehen bei vielen Kunden aber eindeutig Streaming-Applikationen im Fokus. Für die unterschiedlichen Plattformen und technischen Anforderungen gibt es PTZ-Kameras, die diese Voraussetzungen erfüllen.

Streaming-Protokolle

Für unterschiedliche Anwendungen stehen unterschiedliche Protokolle zur Verfügung:

RTSP etwa eignet sich für Live-Streaming zwischen Kamera und einer Anwendung (etwa der Software OBS).

RTMP(S) ist das Protokoll der Wahl, wenn direkt auf Streaming-Plattformen wie etwa Youtube, Facebook, Twitch oder Periscope gestreamt werden soll.

SRT eignet sich, wenn es darum geht, Daten einer Kamera im öffentlichen IP-Netz an einen Remote-Standort zu übertragen.

NDI HX wiederum funktioniert gut, wenn es darum geht, lokale IP-Kontributionsnetzwerke schnell und einfach einzurichten.

Was benötigt man fürs Streaming?

Streaming kann in der einfachsten Variante direkt von der Kamera via RTSP oder RTMP ins Internet stattfinden. Sobald aber mehrere Kameras im Spiel sind, ist zusätzliches Equipment erforderlich, denn dann möchte man die verschiedenen Quellen mit einem Mischer verwalten, vielleicht auch Grafiken einbinden oder auch mit automatisiertem Tracking einer Quelle arbeiten.

Für aufwändigere Videoproduktionen bietet Panasonic mit der IT/IP-zentrierten Videoverarbeitungsplattform KAIROS völlig neue Möglichkeiten.

Welche PTZ-Kamera wofür?

Die PTZ-Kameras von Panasonic werden in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt: In TV-Studios, Reality-TV sowie Visual Radio sind sie ebenso vertreten wie im Corporate-Markt mit Streaming-Installationen in Studios von Firmen, im Konferenzbereich oder auch in Kirchen. Spätestens seit Beginn der Pandemie ist Streaming auf breiter Basis etabliert, und Panasonic bietet Produkte von der Einsteiger- bis hin zur Spezialanwendung an.