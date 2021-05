Riedel: Blick zurück – und nach vorn

Firmenchef Thomas Riedel blickt zurück auf ein Jahr Pandemie und erläutert, wie wichtig die Akquisition von Embrionix für die weitere Entwicklung seines Unternehmens war und welche Rolle IP im Riedel-Kosmos spielt.

Dass die Pandemie die gesamte Event-Branche im vergangenen Jahr empfindlich getroffen hat, steht außer Zweifel. Und natürlich traf das auch die Equipment-Hersteller. Wie steht man eine solche Phase als Unternehmen durch? Was tun, wenn viele eigene Kunden massiv betroffen sind? Darüber sprach film-tv-video.de mit Thomas Riedel, Firmenchef von Riedel Communications.







Thomas Riedel betont, dass Riedel ein sehr starkes und solides Unternehmen sei, das nicht so leicht aus der Bahn zu werfen sei. Dennoch habe die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Man habe reagieren müssen und zu Beginn der Pandemie auch Personal abgebaut. »Riedel ist ein erfolgsverwöhntes Unternehmen und ich bin auch ein erfolgsverwöhnter Unternehmer. Deshalb ist mir das das wirklich sehr schwer gefallen«, sagt er.

Letztlich sei es für das Unternehmen aber nicht ganz so schlimm gekommen, wie zu Beginn der Pandemie befürchtet. »Wir waren letztes Jahr zwar nicht profitabel, aber unser Verlust war am Ende nur sehr gering. Jetzt liegen wir wieder im Plan, haben gute Auftragsbestände und gehen davon aus, dass wir dieses Jahr gute Geschäfte machen«, erläutert Riedel.

Dass die Digitalisierung durch die Pandemie Fahrt aufgenommen hat, wertet Thomas Riedel positiv. Auch die Veränderung der Arbeitsweisen, das Arbeiten mit dezentralen Infrastrukturen und Remote Production hält er für eine richtige Entwicklung. Letztlich habe sich Riedel schon lange zuvor intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Mit der Pandemie habe man die Schwerpunkte in der Produktentwicklung noch stärker darauf fokussiert und werde innerhalb der nächsten Monate etliche Neuheiten für diesen Bereich präsentieren können. »Wir sind uns sicher, dass viele der neuen Remote-Arbeitsweisen bleiben, wenn diese Pandemie dann endlich einmal vorbei ist«, sagt Riedel.

Die Übernahme des kanadischen Unternehmens Embrionix spielt für etliche der Riedel-Neuentwicklungen eine zentrale Rolle, und Thomas Riedel betont, wie froh er darüber ist, dieses Unternehmen noch kurz vor der Pandemie ins Unternehmen geholt zu haben.

Embrionix verfüge über umfassendes IP-Knowhow in der Video- und Audiowelt und habe die Stärke, Technologien zu miniaturisieren. Das ermögliche es, viele Mikroprozesse aufzusetzen und erlaube zudem eine Skalierung in sehr große Systeme, aber auch eine massive Dezentralisierung. In der Kombination mit dem Riedel Mediornet- und Intercom Portfolio ergebe sich so eine eine Produktpalette, die Riedel für große Infrastrukturprojekte sehr interessant mache.