IBC2021 auf Dezember verschoben

Die Broadcast-Messe soll vom 3. bis zum 6. Dezember 2021 stattfinden, so die Veranstalter der IBC.

Man sehe Licht am Ende des Tunnels, so Michael Crimp, CEO der IBC, und man habe sich dazu entschieden, die Messe vom 3. bis zum 6. Dezember 2021 in Amsterdam als Präsenzveranstaltung auszurichten. Gesundheit und Sicherheit hätten die wichtigste Rolle hierbei gespielt, erklärt der Veranstalter, man rechne aber damit, dass im Dezember die Impfsituation deutlich besser sei.

Die IBC hatte demnach in einer Umfrage bei Ausstellern und Messebesuchern ermittelt, dass der Großteil der potenziellen Teilnehmer bereit sei, die IBC zu besuchen. Nur etwa 10% der IBC-Umfrageteilnehmer hätten angekündigt, im Dezember 2021 nicht teilzunehmen.

Man gehe davon aus, dass die Impfsituation sich in vielen Ländern bis Dezember verbessert habe und dass sich zudem auch viele andere Abläufe besser eingespielt hätten.

Konkret gaben demnach 86% der Umfrageteilnehmer an, dass sie sehr wahrscheinlich und 13% wahrscheinlich bis Dezember geimpft sein werden. Zwei Drittel der Befragten fühlen sich bereits reisebereit, und eine große Mehrheit erwartet laut der Umfrage, dass etwaige Richtlinien für Reisebeschränkungen in Unternehmen bis zum Ende des Sommers aktualisiert würden.

Die makroökonomischen Trends deuteten darauf hin, dass die Einführung der Impfstoffe und die Öffnung der Grenzen in den Kernmärkten der IBC in den nächsten sechs Monaten beschleunigt würden. Die Daten der EU-Kommission zeigten, dass Europa auf dem besten Weg sei, sein Impfziel von 70% bis Juli 2021 zu erreichen und dieses Ziel bis Dezember deutlich zu übertreffen, betonen die Veranstalter.

Der Wunsch der Industrie sei es, wieder zusammen zu kommen: Das Feedback von Ausstellern und Besuchern zeige, dass der Wunsch nach einer Live-Messe im Jahr 2021 groß sei. Nur jeder zehnte der befragten Besucher gab demnach an, dass er eine Veranstaltung im Dezember nicht besuchen würde.

Crimp weiter: »IBCs Hauptaugenmerk liegt darauf, eine sichere und wertvolle Veranstaltung zu liefern — und wir glauben, dass wir das am besten erreichen können, wenn wir die Gelegenheit nutzen, die Veranstaltung in den Dezember zu verlegen. Wir haben die Verlegung vom September nicht leichtfertig vorgenommen. Aber als alle Daten und Informationen gesammelt und berücksichtigt wurden, gab es eine Verschiebung der Stimmung in Richtung Dezember, sowohl von Ausstellern als auch von Besuchern. Es ist klar, dass die IBC am sichersten ist, wenn die Teilnehmer geimpft sind, und die Verlegung in den Dezember ermöglicht es uns, die am besten geeigneten Sicherheitsprotokolle zu implementieren. Dies wiederum ermöglicht es uns, möglichst viel Publikum zu erreichen.«

»Wir mussten auch die Fähigkeit der Lieferkette berücksichtigen, um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zu liefern. Wir glauben, dass wichtige Dienstleister wie Flughäfen, Fluggesellschaften und Hotels bis Dezember einen reibungslosen Ablauf etabliert haben und in der Lage sein werden, einen optimierten Service zu bieten.«