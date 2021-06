Flaggschiff mit zwei 4K-Displays: ZenBook Pro Duo 15 OLED

Ab sofort ist das neue ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) mit OLED-Display und Asus ScreenPad Plus in Deutschland im Handel erhältlich.

Zusätzlich zu seinem 4K‑OLED‑Hauptdisplay ist das ZenBook Pro Duo 15 mit einem 14 Zoll großen Zweitdisplay ausgestattet: Das oberhalb der Tastatur integrierte ScreenPad Plus bietet ebenfalls eine 4K-Auflösung und nahtlose Integration mit dem Hauptbildschirm. Leistungsstarke Performance und Grafikleistung auf professionellem Niveau liefern ein Intel Core i9 Prozessor der 11. Generation, eine NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafik und der bis zu 32 GB große Arbeitsspeicher.

Doppelte Display-Power

Das nahezu rahmenlose Hauptdisplay des ZenBook Pro Duo 15 OLED bietet ein Screen-to-Body-Verhältnis von 93 Prozent für eine besonders große Bildschirmfläche. Das OLED-Touchdisplay hat eine 4K-Auflösung, ist mit 440 Nits besonders hell und liefert lebendige Farben, helles Weiß und tiefe Schwarztöne, so der Hersteller. Zudem ist das Hauptdisplay Pantone-validiert und gewährleistet eine hohe Farbgenauigkeit für Grafik- und Kreativprofis.

Für eine noch größere Bildschirmfläche ist das ZenBook Pro Duo 15 dem ScreenPad Plus ausgestattet, einem sekundären 4K-Touchdisplay, das nahtlos mit dem Hauptdisplay zusammenarbeitet. In der neuesten Version des ScreenPad Plus wird das Zweitdisplay beim Öffnen um 9,5 Grad angehoben. Dies verbessert die Lesbarkeit, vermeidet störende Blendungen und ermöglicht noch komfortableres Arbeiten.

Dank neuer Apps ist die Interaktion zwischen Haupt- und Zweitdisplay jetzt noch schneller, smarter und intuitiver. Die ScreenXpert 2 Software für das ScreenPad Plus bietet zahlreiche Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen. Das Asus Control Panel ist kompatibel mit Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro sowie After Effects und gibt Nutzern präzise Kontrolle über Kreativ-Apps, wie zum Beispiel Pinselgrößenanpassung, Sättigung und Ebenendeckkraft.

Für die Kombination aus hoher Leistung, effizientem Akkuverbrauch und starker Grafik sorgt der leistungsstarke Intel Core i9‑10980HK Prozessor in Kombination mit der Nvidia GeForce RTX 3070 GPU für eine hohe Grafikqualität und Echtzeit-Ray-Tracing in grafischen Anwendungen oder auch in Spielen. Dafür ist das ZenBook Pro Duo 15 OLED als NVIDIA Studio-Notebook validiert und damit ein ideales Notebook für Content Creator.

Für eine hohe Speicherkapazität und schnellen Workflow verfügt das ZenBook Pro Duo 15 über 32 GB RAM und 1 TB SSD‑Speicher. Das ErgoLift-Scharnier und ein optimiertes Kühlsystem ermöglichen komfortables und reibungsloses Arbeiten – auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Für die Verbindung mit Peripheriegeräten verfügt das ZenBook Pro Duo 15 OLED über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich zwei Thunderbolt 3 USB-Typ-C-Ports, die schnelle Datentransfers sowie Power Delivery und DisplayPort unterstützen.

Preise und Verfügbarkeit

Das ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) ist ab sofort ab 3.999 Euro in Deutschland zunächst exklusiv bei Cyberport verfügbar.