Neue Firmware für Canon-DSLRs

Mit Firmware-Updates für die Canon-Kameras R5, R6 und 1DX/III verspricht der Hersteller erweiterte Videofunktionen.

Mit der neuen Firmware für die Canon-DSLRs R6 und die 1DX/III, sollen diese Kameras nun auch mit der LUT und Gammakurve C-Log 3 arbeiten können. In der R5 ist C-Log 3 schon verfügbar und erweitert einerseits den Dynamikbereich und bietet andererseits auch mehr Farbraumoptionen. Laut Hersteller können Videos, die mit diesen Kameras gedreht werden, künftig an die von Canon-Cine-Kameras, perfekt angeglichen werden. Die logarithmische Gammakurve erhöht natürlich auch die Kompatibilität der drei Modelle mit bestehenden Kinoproduktions-Workflows.

Vereinfachte Workflows

Neben C-Log 3 erlauben die Firmware-Updates auch das Dual-Card-Recording auf allen drei Canon-DSLRs. Man kann damit sozusagen schon direkt in der Kamera ein Backup erzeugen und/oder Workflows umsetzen, die zwei Speicherkarten mit identischem Inhalt benötigen.

Die Firmware-Updates für die 1DX/III und die R5 (Praxistest) unterstützen zudem CFexpress-VPG400-Speicherkarten, Speicherkarten mit diese Bezeichnung sollen eine unterbrechungsfreie Leistung von mindestens 400 MB/s beim Schreiben von Videodaten garantieren. Dies gilt laut Canon besonders für das Filmen in 8K oder Raw.

Kompatibilität mit Produkten der EOS Cinema Reihe

Die Kompatibilität der R5 (Praxistest) zu den Cine-Servo-Objektiven CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S (Test) und CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S (Video) wird nun ebenfalls durch das Firmware-Udpate ergänzt: Nun kommunizieren Fokus, Belichtung und Zoom zwischen diesen Objektiven und den DSLRs und auch die Aufnahmetaste an den Objektiven funktioniert.

Die Kompatibilität erstreckt sich auch auf die Canon EOS Utility und Camera Connect Software, so dass sich die R5 nahtlos in jeden Workflow integrieren lässt.

Die neue R5-Firmware ermöglicht die externe Aufzeichnung in 5K cropped ProRes Raw, wenn sie mit dem Recorder Atomos Ninja V verbunden wird. Durch eine Verbindung mit Ninja V+ ist darüber hinaus die Aufzeichnung in 8K ProRes Raw möglich. Damit bietet die neue Firmware dem erschwinglichen und kompakten Kamerasystem eine bislang unerreichbare Aufzeichnungsqualität.

In Kombination mit der R5 ist der Ninja V+ in der Lage, 8K-Aufnahmen mit 30 fps zu filmen. Mit diesen professionellen Aufnahmeformaten lassen sich auch der Weißabgleich und der ISO-Wert während der Verarbeitung nahtlos ändern.

Verfügbarkeit

Die Firmware-Updates für die Canon-DSLRs R6 und die 1DX/III steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Das Update für die R5 wird voraussichtlich im Sommer 2021 veröffentlicht.