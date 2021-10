JVC: Neue PTZ-Kameras mit NDI HX und SRT

Drei neue PTZ-Kameras von JVC mit 4K- und HD-Auflösung ermöglichen komfortable Videoübertragungen mit erweiterten Streaming-Funktionen.

Mit drei neuen PTZ-Kameras erweitert JVC sein Portfolio in diesem Bereich. Die Kameras ermöglichen komfortable und hochauflösende Videoübertragungen für Schulung, Bildung, Unternehmen, Live-Veranstaltungen und Sport-Events. Zwei der Kameras sind mit dem Streaming-Standard NDI HX ausgestattet, alle bieten auch SRT-Streaming, außerdem gibt es auch ein optionales, komfortables und robustes Bedienpult.

PTZ-Kameras in 4K und HD für verschiedene Zwecke

Die neuen Modelle sind die 4K-Kamera KY-PZ400N und die HD-Kamera KY-PZ200N. Sie unterstützen die Streaming-Standards NDI HX und SRT, H.265 / H.264 / MJPEG-Encoding und liefern auch einen Timecode (VITC) für vereinfachte Multi-Kamera-Synchronisation.

Als dritte Neuheit bietet die HD-Kamera KY-PZ200 eine günstigere Lösung ohne NDI HX.

Alle drei neuen Kameramodelle sind in schwarzen oder weißen Gehäuseausführungen lieferbar, um sich jeweils optimal in die Umgebung am Einsatzort einzufügen.

»Für JVC setzen diese Kameras in vieler Hinsicht Zeichen, sind sie doch die ersten PTZ-Modelle, die 4K- und HD-Streaming mit NDI HX und SRT unterstützen«, sagt John Kelly, General Manager EMEA Professional Business Solutions bei JVCKENWOOD. »Mit der integrierten NDI-HX-Technologie von Vizrt bieten JVCs PTZ-Kameras einen qualitativ hochwertigen IP-Videoübertragungsstandard mit geringer Latenz, der ideal für das Streaming in einer sich ständig weiterentwickelnden Medienlandschaft ist. Wir sind begeistert, diese Funktionalität in unseren neuen 4K- und HD-PTZ-Kameras anbieten zu können und freuen uns auf die kreativen Streaming-Möglichkeiten, die sich den Nutzern dadurch bieten.«

Neben der NDI-HX-Funktionalität der 4K-Kamera KY-PZ400N und der HD-Kamera KY-PZ200N unterstützen alle drei Kamera-Neuheiten auch SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS und Standard-Steuerprotokolle. Mit der SRT-Open-Source-Technologie wird den PTZ-Anwendern eine wirklich zukunftssichere Lösung mit kontinuierlichen Firmware-Updates geboten. Die fortschrittlichen SRT-Streaming-Funktionen umfassen eine automatisierte Wiederholung des Datentransfers bei fehlerhafter Übertragung (ARQ) und eine Vorwärtsfehlerkorrektur, um die typischerweise bei Internetverbindungen auftretende Fehlerrate zu reduzieren. Außerdem werden die Inhalte durch eine Verschlüsselung der Streams geschützt.

Zusätzlich bieten die neuen PTZ-Kameras von JVC mit dem integrierten VITC und Network Time Protocol (NTP) die Möglichkeit, mehrere Kameras zu synchronisieren.

Dieses Feature ist ideal für das Mischen und Streamen von Konzerten, Shows, Sportveranstaltungen und anderen Live-Produktionen, bei denen auch perfekte Bildsynchronisation entscheidend ist.

Als Fernbedienung der Kameras bietet JVC das Bedienpult RM-LP100 an und die Live-IP-Produktionssysteme KM-IP6000/4000 CONNECTED CAM STUDIO. Zudem werden die Kameras auch durch eine Vielzahl weiterer Optionen wie vMix, OBS Studio oder NewTek unterstützt.

Der 1/2,5-Zoll-CMOS-Bildsensor der KY-PZ400N erzeugt hochwertige 4K-Bilder und bietet einen weiten Bildwinkel (Brennweite 26,4 mm, wenn man das auf KB-Verhältnisse umrechnet). Die Kamera benötigt nur eine Mindesthelligkeit von 0,5 Lux und bietet einen 12-fachen optischen sowie einen 16-fachen digitalen Zoom.

Die HD-Kameras JVC KY-PZ200N und KY-PZ200 arbeiten mit einem progressiven HD 1/2,8-Zoll-CMOS Bildsensor und erreichen mit ihrem optischen 20-fachen Zoom — auf KB-Verhältnisse umgerechnet — eine Brennweite von bis zu 606,9 mm.

Alle drei Kameras besitzen sowohl HDMI– und 3G-SDI-Ausgänge als auch RJ45 mit PoE, RS232 und RS485 Schnittstellen.

Die neue KY-PZ400N ist schon lieferbar, die Erstauslieferung der KY-PZ200N und KY-PZ200 soll in Kürze erfolgen.