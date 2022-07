LiveU: »End to end«-Workflow

LiveU stellt einen cloud-basierten »End to end«-Produktionsworkflow mit Easylive-IO vor.

Bei der kommenden Herbstmesse IBC wird LiveU einen cloud-basierten »End to end«-Produktionsworkflow mit Easylive-IO vorstellen. Diese Lösung soll neuartige und interaktive Produktionsmöglichkeiten eröffnen.

LiveU hatte Easylive-IO in diesem Jahr übernommen und wird nun die Easylive-Technologie in Kombination mit den mobilen Übertragungsprodukten von LiveU kombinieren und integrieren. Hierfür kann das Unternehmen nun eine komplette »End-to-End«-Lösung anbieten, die von der Kontribution über die Cloud-Produktion und Orchestrierung bis hin zur Distribution reicht. Hierdurch kann LiveU aus eigener Sicht den Anforderungen verschiedenster Nutzersegmente gerecht werden – egal ob es um internationale TV-Sender, Bundesligavereine oder lokale Kultureinrichtung handelt.

In einer Zeit, in der sich die Branche immer mehr mit ihrem ökologischen Fußabdruck befasst, spielen auch Cloud-Lösungen von LiveU für nachhaltige Live-Produktionen eine zentrale Rolle, so der Hersteller. Verglichen mit konventionellen Übertragungsverfahren reduziert demnach die LiveU-IP-Technologie den Reiseaufwand, Technikbedarf und Stromverbrauch signifikant, womit LiveU maßgeblich zur Verbesserung der Umweltbilanz von Organisationen beitragen kann — und gleichzeitig die Produktion von hochwertigem Live-Content in der Cloud ermöglicht.

LiveU will bei der IBC seinen »End to End«-Workflow für alle Glieder der Videoproduktionskette präsentieren. So wird LiveU seine 5G-Lösungen für die Produktion und Übertragung von Live-Inhalten zeigen, darunter die LU800-Sendeeinheit zur Übermittlung mehrerer Kamerasignale (4K- und multikamerafähig), die kompakte LU300S Sendeeinheit sowie die Remote-Produktions-Tools wie Video Return und Tally Light, die allesamt das LiveU Reliable Transport Protokoll nutzen.

Neben dem cloud-basierten Livestreaming-Produktionsstudio von Easylive wird LiveU seine eigenentwickelten Cloud-Lösungen präsentieren. Dazu gehört »LiveU Ingest«, eine Lösung für automatische Aufzeichnung und Metadata-Tagging von Live-Videos. Außerdem wird das Unternehmen die »Air Control« Lösung demonstrieren: als Kollaborations-Tool ermöglicht es, Gäste aus der Ferne und in Broadcast-Qualität in Live-Sendungen einzubinden.

»LiveU Matrix« ist eine cloud-basierte IP-Plattform für Videomanagement und Distribution. Sie bietet laut Hersteller signifikante Kosteneinsparungen gegenüber Satelliten- oder kabelgebundenen Übertragungswegen. LiveU Matrix kommt immer häufiger bei der Nachrichten- und Sportberichterstattung zum Einsatz. Dabei will LiveU speziell auch das »Dynamic Share«-Feature zeigen: Auf Basis des »Global Directory«, das über 10.000 Nutzer aus Nachrichten, Sport, Unterhaltung und anderen Bereichen zählt, können Matrix-Nutzer ihre Live-Inhalte mit anderen austauschen und ihre Reichweite so exponentiell steigern.