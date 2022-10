Neu bei New Media AV: SalrayWorks

Die Motion Controller sowie PTZ- und Minikameras von SalrayWorks, darunter auch die Weltneuheit N Bot, vertreibt New Media AV.

Ab sofort vertreibt New Media AV die Motion-Controller sowie PTZ- und Minikameras des koreanischen Herstellers SalrayWorks. Ganz neu ist dabei N Bot, der weltweit erste motorisierte Schwenk-Neige-Kopf, der es ermöglicht, Kameras und Camcorder mit HDMI-Schnittstelle problemlos wie eine PTZ-Kamera zu nutzen und in eine NDI-Infrastruktur einzubinden. SalrayWorks legt in seinen Produkten einen besonderen Fokus auf Geräte mit NDI-Funktionalität.

Das hardware-basierte NDI mit hoher Bandbreite, das von SalrayWorks mit dem neuesten Embedded-NDI-SDK auf Intel FPGA entwickelt wurde, garantiert visuell verlustfreie Video-Übertragung. Etwa 140 Mbit/s bei 1080p60 erreichen die Produkte von SalrayWorks.

Aus dem Portfolio von SalrayWorks sticht besonders der neue N Bot heraus. Dieser motorisierte Schwenk-Neige-Kopf mit einer Traglast von bis zu 3 kg kann zahlreiche Kamera- und Camcorder-Modelle tragen.

Dabei ermöglicht N Bot es, neben der Bewegungsfunktionalität auch HDMI-Signale einer Kamera in NDI umzuwandeln. Die Stromversorgung (POE+), Steuerung und das NDI-Streaming erfolgen dabei über ein einziges Ethernet-Kabel. Optional bietet der Pan/Tilt-Head eine Steuermöglichkeit per LANC-Protokoll.

»SalrayWorks ist ein Hersteller, der unser Produktsortiment im Bereich PTZ-, Miniatur- und NDI-Kameratechnik sowohl mit bewährten Konzepten als auch mit innovativen Neuentwicklungen sehr gut erweitert«, sagt Tobias Trummer, einer der Geschäftsführer von New Media AV. »Wir sehen bei dieser Firma, die den Geist eines Start-Ups mit 14 Jahren Erfahrung verbindet, viel Potenzial und freuen uns darüber, unserem Händlerkanal die Produkte nun anbieten zu können.«

Die Motion-Controller und Kameras von SalrayWorks können vom Fachhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort über New Media AV bezogen werden.

New Media AV ist ein in Nürnberg ansässiger Distributor von Hard- und Software aus den Bereichen Broadcast, Professional Video, Streaming und Postproduktion. Zu den von New Media AV vertriebenen Marken gehören unter anderem Blackmagic Design, Teradek, SmallHD, Wooden Camera, Sachtler, Litepanels, Core SWX, SalrayWorks, Inogeni, Cerevo, Boris FX und Wise.