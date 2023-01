Sony-Audioaufstecksender für DWX-Serie

Sony präsentiert mit den DWT-P30 einen neuen kabellosen Aufstecksender für digitale Funkmikrofone.

Der DWT-P30 erweitert die DWX-Serie an professionellen kabellosen Mikrofonsystemen von Sony. Er eignet sich Laut Sony besonders gut für den Studioeinsatz, im EB-Bereich, für Location-Sound und ist mit allen Kameras von Sony kompatibel.

Über die Uni-Slot-Schnittstelle lässt sich der DWT-P30 auch mit anderen Kamerasystemen betreiben. Gemeinsam mit dem Slot-In-Receiver und den Bodypack-Sendern von Sony rundet der DWT-P30 so das Angebot zu einem umfassenden System an kabellosen digitalen Mikrofonen ab, so der Hersteller.

Verlässliche Reproduktion, stabile Übertragung, geringe Verzögerung

Das DWT-P30 bietet die Option für zeitgleichen Mehrkanalbetrieb mit High-Density bei einem Abstand von 375 kHz und Breitbandabstimmung bei maximal 148 MHz. Der Codec Mode4 sorgt nicht nur für eine hohe Tonqualität und gibt der Audioqualität Vorrang, er stellt auch eine verlässliche Reproduktion sicher, hält die Stabilität der Übertragung aufrecht und bietet eine geringe Verzögerungszeit.

Die HF-Ausgangsleistung ist mit zwei, zehn und 25 Milliwatt (mW) dreistufig wählbar. Dank einer hohen Batterielaufzeit beträgt die Einsatzbereitschaft des DWT-P30 rund sechs Stunden. Die Fernsteuerung der Sendereinstellungen erfolgt über die Cross Remote-Funktion.

Der DWT-P30 ist ab sofort verfügbar.