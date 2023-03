Eizo CG2700X – optimiert für Video-Postproduktion

Mit 4K-UHD-Auflösung, Maximalhelligkeit von 500cd/m² und HDR-Presets ist der CG2700X das Flaggschiff der 27-Zoll-High-End-Monitore für Kreative.

Der Eizo CG2700X ist für die speziellen Anforderungen in der Video-Postproduktion optimiert. Der äußerst leistungsfähige eingebaute Sensor erlaubt auch eine Validierung des Kalibrierungsergebnisses, und die 3D-LUT garantiert höchste Präzision.

Neben einem neuen Gehäusedesign bietet der Monitor, der mit UHD-Auflösung scharfe Bilddarstellung garantiert, via USB-C erstmals einen integrierten LAN-Anschluss und eine Power-Delivery von bis 94 Watt.

Hohe Auflösung

Das Panel des CG2700X bietet 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. So garantiert es einen sehr scharfen Bildeindruck (164 ppi).

Wide Gamut

Im CG2700X sorgt ein Wide-Gamut-IPS-Panel mit 10-Bit-Farbtiefe und 16-Bit-LUT für gesättigte Farben und sanfte Farbübergänge.

Damit man das gesamte Farbspektrum moderner Kameras auch nutzen kann, braucht man einen Monitor mit einem möglichst großen Farbraum. Ansonsten sind eine visuelle Beurteilung und Bearbeitung der in der Datei enthaltenen gesättigten Farbtöne nicht möglich. Deshalb deckt das IPS-Panel des ColorEdge CG2700X beispielsweise den großen Foto-Farbraum AdobeRGB ebenso zu mehr als 99 % ab wie den CMYK Druckfarbraum ISO-Coated V2. So wird das volle Farbspektrum moderner Kameras unverfälscht und lückenlos dargestellt.

3D-LUT

Die 3D-LUT sorgt für präzise Tonwertzuordnung und exakte Farbtonwiedergabe. Bei LCDs variieren von Modul zu Modul die Helligkeitsgrade im Verhältnis zum Bildsignal und die Farbmischung (Addition) von Rot, Grün und Blau. Das kann nur mit Hilfe von besonders präzisen Messgeräten genau erfasst und gesteuert werden.

Ab Werk stellt Eizo deshalb jeden Monitor der CG-Serie und dessen Farben und Tonwertkurve ein. Dadurch wird auf der gesamten Grauwertskala eine konsistente Farbtemperatur erreicht. Das Resultat: Die Farbreproduktion ist bei jedem einzelnen CG2700X gleich, präzise und zuverlässig.

Auch beim Arbeiten mit Filmen bietet die 3D-LUT Vorteile: Mithilfe der mitgelieferten Software ColorNavigator ist es möglich, die Farbgebung von Filmmaterial zu emulieren. So kann man vorab sehen, wie Farben bei der Wiedergabe der Footage aussehen. Die 3D-LUT verbessert zudem die additive Farbmischung des Monitors (Mischung von Rot, Grün und Blau). Dies ist ein Schlüsselfaktor für die korrekte Darstellung neutraler Grautöne.







HDR

Der Monitor unterstützt HLG und die PQ-Kurven für die Anzeige und Bearbeitung von HDR-Videoinhalten.

Durch die hohen Helligkeiten und das große Kontrastverhältnis kann ein großer Teil des Kontrastumfangs des zu verarbeitenden HDR-Materials dargestellt werden.

Bis zur Maximalhelligkeit von 500 cd/m² gewährleistet der CG2700X so einen aussagekräftigen Eindruck vom verarbeiteten HDR-Material, sodass ein HDR-Referenzmonitor wie der ColorEdge CG3146 oft nur im letzten Produktionsschritt erforderlich ist.

Farbraum-Presets für Film- und Videoproduktion

Presets für die Farbräume DCI-P3, BT.709 und BT.2020 sind präzise ab Werk kalibriert und stellen das Arbeiten mit korrekten Gammawerten sicher. Darüber hinaus sind Farbmodi für PQ (DCI und BT.2100) und HLG (BT.2100) zur Anzeige von HDR-Inhalten ebenfalls bereits ab Werk voreingestellt. Die Helligkeitseinstellung für jedes Preset kann dank des integrierten Kalibrierungssensors bequem angepasst und rekalibriert werden. Der HDR-Modus von Windows und MAC OSX wird direkt unterstützt. Auf diese Weise lassen sich typische HDR-Videoanwendungen sehr einfach mit der passenden Tonwertkurve und der dazu entsprechenden Monitoreinstellung verwenden.

Safe Area Markers

Dank des Safe Area Markers ist sichtbar, welcher Bereich einer Szene in einem anderen Seitenverhältnis jeweils angezeigt wird. Man kann somit auf einen Blick erkennen, ob Untertitel, Texte oder wichtige Bildelemente im sichtbaren Bereich liegen. Die Markierungsfarbe, die Größe sowie das Seitenverhältnis lassen sich anpassen.

Automatische Farbeinstellungen

Für konsistente Farbeinstellungen während des gesamten Produktionsprozesses bietet der ColorEdge CG2700X eine Sync Signal-Funktion, die Monitoreinstellungen wie Signalbereich und Farbformat an das Videosignal anpasst.

Luminanz-Warnung

Mit der Helligkeitswarnung können Bereiche markiert werden, die bei der Verwendung des PQ-Modus eine bestimmte Helligkeit (300, 500, 1000 oder 4000 cd/m²) überschreiten. Diese Bereiche werden wahlweise in den Farben Gelb oder Magenta markiert.

Gamut-Warnung

Die Farbumfangswarnung funktioniert in zwei Modi: Rec. 2020 Bildinhalte, die im Rec. 709-Farbraum nicht dargestellt werden können, werden in Graustufen dargestellt. Alternativ wird im Rec. 709-Clipping-Modus simuliert, wie Rec. 2020-Material an HDTV-Geräten aussehen würde.

Integrierter Kalibrierungssensor

Der Monitor ist mit der integrierten Sensortechnologie für die Hardware-Kalibrierung von Eizo ausgestattet, die im Zusammenspiel mit Eizos hauseigener Kalibrierungssoftware ColorNavigator 7 eine automatisierte Kalibrierung ermöglicht. Eine konsistente Bilddarstellung über die gesamte Lebensdauer des Geräts wird so auf einfache Weise gewährleistet.

Bildfrequenz

Der Monitor unterstützt eine Bildfrequenz von 24 und 60 Hz. Man kann das Filmmaterial also so sehen und bearbeiten, wie es aufgenommen wurde.

HDMI-Signale werden mit den Bildwiederholraten von 60, 50, 30, 25 und 24 Hz unterstützt. Zudem verfügt der Monitor über eine I/P-Konvertierung.

4K-Zoom

Zur Beurteilung von Details und Schärfe kann per Auswahl direkt im Monitormenü schnell und einfach in verschiedene Bereiche des Monitorbildes hineingezoomt werden.

DCI-4K-Beschnitt

Mit der DCI-4K-Cropping-Funktion kann der Benutzer ein DCI-4K-Signal (4096 x 2160) anzeigen und Inhalte außerhalb der Grenzen der nativen 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160) des Panels zuschneiden. Benutzer können zwischen drei Optionen wählen, die bestimmen, welcher Teil des Bildes angezeigt wird.

Anschlüsse

Die USB-Typ-C-Konnektivität ermöglicht es Nutzern, mit nur einem einzigen Kabel sowohl das Videosignal und Daten zu übertragen als auch das angeschlossene Gerät mit bis zu 94 W Leistung zu versorgen. Ein zusätzliches Netzteil für MacBook Pro, Tablet oder andere High-End-Notebooks ist deshalb in vielen Fällen nicht mehr nötig. Darüber hinaus sind die Monitore mit einem LAN-Anschluss ausgestattet, der eine stabile Netzwerkverbindung ermöglicht.

Somit können auch mobile Geräte, die mittlerweile meist nicht mehr über eine RJ45-LAN-Anschluss verfügen, ohne zusätzliche Adapter mit dem kabelgebundenen Netzwerk verbunden werden. Selbstredend verfügen die neuen Monitore auch über einen HDMI- und einen Display-Port sowie einen USB-Upstream-Anschluss, über den der eingebaute USB-Hub auch genutzt werden kann, wenn das angeschlossene Gerät nicht über USB-C verfügt.

Gehäuse

Ein großer Teil der neu designten Gehäuserückseite des ColorEdge CG2700X besteht aus gelochtem Metall, wodurch die Luftzirkulation deutlich verbessert wurde. So konnte trotz der leistungsfähigen Power-Delivery-Funktion auf einen Lüfter verzichtet werden.

Der Brutto-UVP des Monitors liegt bei 2998 Euro. Weitere Infos gibt es hier.