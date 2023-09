Sapec: CornerCam und mehr

Bei der IBC2023 zeigt Sapec die CornerCam sowie neue En- und Decoder.

Sapec wird bei der IBC2023 die Corner Cam zeigen, die das Unternehmen gemeinsam mit dem Unternehmen The Corner Cam entwickelt hat.

Das patentierte System besteht aus einer Eckfahne mit einem Mastdurchmesser von 50 mm. In den Mast sind zwei HD-Kameras mit 1080i-Auflösung und ferngesteuertem Horizontalschwenk (Pan) eingebaut. Die CornerCam verfügt über alle erforderlichen Anschlussmöglichkeiten, um auch in den anspruchsvollsten Sendeumgebungen zu funktionieren (mehr Infos).

Diese technologische Entwicklung von Sapec, in die das Know-how in den Bereichen Videobeitrag, Videoverteilung, 3D-Design, Mechanik und Erfassung eingeflossen ist, wurde beim Finale des Fußballturniers Copa del Rey 2023 in Zusammenarbeit mit dem spanischen Fußballverband RFEF getestet.

Das Ergebnis hätte nicht positiver ausfallen können und erntete die Anerkennung der Produktionsteams und der Zuschauer, die Live- und Wiederholungsaufnahmen wie Eckstöße und Torjubel genießen konnten.

Auch im eher traditionellen Portfolio von Sapec präsentiert das spanische Unternehmen Neuheiten, darunter die UHD/HD/SD-Mehrkanalplattform Laguna und den Sivac-One UHD-Encoder/Decoder. Beide Geräte können anhand mehrerer Demos eingehend während der IBC2023 erkundet werden. Die Standbesucher können die grafische Oberfläche des Systems kennenlernen und sehen, wie 4K-Signale von beiden Geräten verarbeitet werden. Ganz neu ist eine Baureihe von HEVC/H.264/MPEG2-Encodern mit integriertem Satellitenmodulator: Gredos II.

Laguna

Die erfolgreiche UHD/HD/SD-Mehrkanalplattform Laguna, die die Standards HEVC, H.264 und MPEG-2 unterstützt, wird bei der IBC2023 erstmals mit einer UHD-Lizenz gezeigt. Sapec bietet dies sowohl mit den Quad- (LMP4000) als auch mit den Octal-Modellen (LMP8000) an. Dank dieses Systems können Quad-Nutzer eine UHD-Quelle oder vier HD-Quellen dekodieren, während Octal-Nutzer zwei UHD-Quellen oder acht HD-Quellen verarbeiten können.

Die UHD-Lizenz bringt auch zusätzliche Funktionen wie eine Thumbnail-Ansicht, mit der die verarbeiteten SDI-Signale via Webbrowser angezeigt werden können. Analyse- und Überwachungsfunktionen sind auch mit der Spezifikation ETR 290 verfügbar. Darüber hinaus kann Laguna auch als Gateway dienen, so dass das System ein SRT-Signal empfangen und gleichzeitig an die Dekodierung eines SMPTE 2022-Netzwerks weiterleiten kann und umgekehrt.

Gredos II

Sapecs neue Familie von HEVC/H.264/MPEG2-Encodern mit integriertem Modulator unterstützt bis zu zwei Video- (SD/HD) und Audiokanäle gleichzeitig mit MPEG2/AAC/AC-3 und optionaler HEVC-Kompression der Profile 4:2:0 und 4:2:2:2.

Das System wurde für zwei Arten von Modulatoren entwickelt: Digitales terrestrisches Fernsehen (DTT) mit Unterstützung für den amerikanischen Standard ATSC, DVB-T/T2 oder ISDB-TB, oder einen Satellitenmodulator (DVB-S/S2/S2x). Das Modell, das auf der IBC 2023 vorgestellt wird, kann bis zu zwei Multiplex-Kanäle über Satellit verwalten.

Der neue Gredos II verfügt über bis zu zwei HD-SDI-Videoeingänge oder einen 3G-SDI-Eingang, deren Signale gemultiplext werden können, um ein MPTS mit beiden Programmen und bis zu 16 eingebetteten Mono-Audiokanälen (8 Stereopaare) auf jedem Videokanal zu erzeugen. Mit der Möglichkeit, jedes Programm als Digital-TV, Digital-Radio oder 1-Seg (nur ISDB-Tb-Option) zu konfigurieren, bietet GREDOS II RF DTT- oder Satelliten-Ausgänge, zwei IP-Ausgänge mit SMPTE2022 1/2/7-Unterstützung mit optionalem SRT und eine ASI-Option.