VideoSys: Neue Funktionen für Kamerasteuerungen

Für seine Epsilon-Kamerasteuerung und weitere Produkte bietet Videosys nun die direkte Integration von TSL TallyMan an.

Für seine Kamerasteuerungsprodukte, darunter seine Flaggschifflösung Epsilon 4K, bietet VideoSys nun die direkte Integration der Rotlichtlösung TallyMan von TSL an.

Als Anbieter von hochwertigen Kamerasteuerungssystemen, RF-Links und Andocksender verfügt Videosys schon über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen, die genau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind — und hat nun in Zusammenarbeit mit TSL auch eine Rotlichtlösung in diese Systeme integriert.

»Das Feedback unserer Kunden ist uns sehr wichtig«, sagt Colin Tomlin, Managing Director von VideoSys Broadcast. »Wir haben schon öfter von Kunden vorgeschlagene Funktionen und Verbesserungen umgesetzt und konnten somit deren Produktionsabläufe erheblich beschleunigen und vereinfachen. Eine Kundennachfrage war auch einer der Hauptgründe, warum VideoSys nun die TallyMan-Protokolle von TSL in unsere Kamerasteuerungssysteme integriert hat, Damit unterstützen unsere Systeme nun direkt Tally- und UMD-Daten.«

Einer der Kunden von Vidosys ist EMG Connectivity, und deren Technischer Direktor Martin Brosthaus begrüßt diese Innovation und erläutert, dass sie besonders für komplexere Kamera-Setups oder für Remote-Produktionen sehr hilfreich ist, bei denen die Ausrüstung oft über verschiedene Bereiche oder sogar Länder verteilt ist: »Bei der Einführung drahtloser Kamerasysteme in einen Broadcast-Workflow ist es immer unser Ziel, die Integration so reibungslos und flexibel wie möglich zu gestalten«, erklärt er. »Im Idealfall sollen die Benutzer gar keinen Unterschied im Betrieb oder Verhalten zwischen einer kabelgebundenen und einer drahtlosen Kamera bemerken. Mit der nahtlosen Integration der Bedienfelder der wichtigsten Kamerahersteller mit bidirektionalen Daten leistet VideoSys einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels. Die Ergänzung der VideoSys IDU durch das TSL Tallyman-Protokoll hat diesen Ansatz auf eine neue Ebene gehoben. Durch die Verlagerung der Tally-Signalisierung in die IP-Welt entfällt die Notwendigkeit einer speziellen Tally-Verkabelung, was das Durcheinander reduziert und die Flexibilität erhöht. Ein weiterer Vorteil ist die dynamische Benennung der IDU-Kamerakanäle unter Verwendung der UMD-Informationen aus dem TSL Tallyman-Protokoll.«

Neukunden können diese Funktion ab sofort nutzen, bestehende Kunden können die TallyMan-Steuerung über ein kostenloses Software-Upgrade zu ihren Systemen hinzufügen.

Zudem hat VideoSys hat auch die Fernsteuerung der Aeon-CC- und STX-CC-Sender über die Web-GUI der IDU und der Epsilon Funkkamerasysteme eingeführt. Diese Innovation erweitert die Fernsteuerungsmöglichkeiten und die Benutzerfreundlichkeit von Videosys erheblich. Mit dieser Fernsteuerungsfunktion können Benutzer etwa die Sendefrequenzen bequem von ihrem Hauptkontrollraum oder Außenübertragungswagen aus fernsteuern.

»Die TX-Steuerung gibt Benutzern die Möglichkeit, Statusinformationen direkt vom Sender auf dem IDU- oder Epsilon-Bedienfeld abzurufen und Funktionen wie Videolink-Frequenz- und Leistungssteuerung aus der Ferne zu ändern«, führt Arnold Roozenburg, Vertriebs- und Marketingdirektor für VideoSys aus.

Außerdem setzte VideoSys nun eine uni- und bidirektionale Ethernet-Steuerung für die FX9-Kameras von Sony um. Aufgrund ihres kompakten Designs und der Verwendung von Prime-Objektiven ist diese Kamera in der Unterhaltungs- und Sportbranche weit verbreitet.

Mit dieser Erweiterung der Videosys-Kamerasteuerung können Anwender die FX9 in einem Funk-Kamera-Betriebsmodus vollständig steuern (mehr dazu auch in einer früheren Meldung.)