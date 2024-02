Sony Ci Media Cloud für KMUs

Neues Business Plan-Angebot auf KMUs in der Medienbranche zugeschnitten. Update bringt Datentransfer-App und Dolby Atmosphären-Unterstützung.

Ci Media Cloud, die cloudbasierte Medienverwaltungs- und Kollaborationslösung von Sony, erweitert ihr Angebot und bietet jetzt auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Medienbranche maßgeschneiderte Lösungen zum cloudbasierten Datenmanagement. Der neue ‚Business-Plan‘ optimiert und erweitert wichtige Ci Media Cloud-Funktionen, darunter Ci Transfer, eine neue Desktop-App zur Datenübertragung sowie verbesserte Unterstützung für Dolby Atmos-Audiodateien. Ci Media Cloud von Sony richtet sich in erster Linie an Medienschaffende und Content-Produzenten, die damit Film-/Video- und Tondateien sowie Bilder erfassen, sichern, überprüfen und umwandeln und so die Abläufe in der Postproduktion verbessern können.

Business Plan bringt Teams zusammen

‚Business-Plan‘ ist – wie die Free-, Pro- und Team-Pläne – ein Online-Angebot auf Abonnement-Basis und ergänzt die anwendungsspezifischen Angebote ‚Enterprise‘ und ‚Enterprise+‘ für größere Unternehmen. ‚Business Plan‘ richtet sich an einzelne unabhängige Medienschaffende und Content-Produzenten oder Organisationen, in denen mehrere Teams zusammenarbeiten – und bietet ein umfassenderes Angebot als das reine ‚Team‘-Abonnement, das sich an einzelne Teams richtet. Das ‚Business Plan‘-Abonnement für rund 250 Euro pro Monat bietet eine unbegrenzte Anzahl an Projektordnern, Workspaces genannt, und stellt 1 TB (Terabyte) aktiven Speicher sowie 4 TB Archivspeicher bereit. Monatlich können 500 GB (Gigabyte) Daten übertragen werden. Mit einigen der fortschrittlicheren Funktionen der Ci-Tarife für Unternehmen, einschließlich benutzerdefiniertem Branding und Nutzeranalysen, bietet ‚Business Plan‘ wertvolle Vorteile, einen angemessenen Preis und ein vereinfachtes Onboarding.

Ci Transfer Desktop-Anwendung und Sidecar Ingest Workflow

Neu ist auch ‚Ci Transfer‘, eine Desktop-App, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von Dateien und Ordnern zur und von der Ci Media Cloud-Plattform ermöglicht. Die neue App für Mac- und PC-Geräte unterstützt Übertragungen mit einer Geschwindigkeit von mehreren Gigabyte, wiederholt Übertragungen nach Unterbrechungen und ist für die Verarbeitung von Hunderten von Dateien optimiert. Übertragungen lassen sich anhalten und fortsetzen, das System erstellt Übertragungsberichte, dringende Dateien können für beschleunigte Übertragungen priorisiert und nach Abschluss in Übertragungsprotokollen validiert werden.

Für größere Organisationen lässt sich die Ci Transfer-App mit einem neuen Sidecar-Ingest-Workflow kombinieren – etwa beim Migrieren von Archivbibliotheken. Medienbibliotheken können so ohne Verlust von Sidecar-Metadaten verschoben werden. Durch das Hochladen von JSON-Dateien mit Mediendateien verknüpft die Ci Media Cloud die Metadaten automatisch mit den Mediendateien. Ci Transfer steht allen Ci-Benutzern zum kostenlosen Download zur Verfügung. Der Sidecar-Ingest-Workflow ist eine Berechtigungsfunktion für Unternehmenskunden.

Neu: Dolby Atmos-Unterstützung

Video- und Audiodateien mit Dolby Atmos können jetzt hochgeladen und im Ci Player abgespielt werden. Die Integration mit Dolby.io ermöglicht die Unterstützung von ADM (Audio Definition Model), BWF (Broadcast Wave Format) und Atmos-Audio. Nutzer haben die Wahl, ob sie binaurale oder Stereo-Audio-Proxies direkt im Ci Player anhören und herunterladen möchten. Mit dem in Ci integrierten Medienanalysewerkzeug können Benutzer sich auch Audiosignale wie Loudness Units Relative to Full Scale (LUFS) und True Peak visuell anzeigen lassen. Kreativ- und Qualitätssicherungs-Teams können sich immersive Inhalte anhören und mit ihnen arbeiten, so wie sie später dem Publikum ausgespielt werden sollen.