Pixotope Reveal will Chroma-Keying ablösen

Die KI-gestützte Software-Lösung Pixotope Reveal soll 2D- und 3D-Grafiken in Echtzeit integrieren können, ohne auf traditionelle Hilfsmittel wie Greenscreens angewiesen zu sein.

Pixotope Reveal nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Personen aus beliebigen Hintergründen zu extrahieren. Pixotope Reveal kann gleichzeitig mehr als 20 Personen in einer Szene verarbeiten und bietet eine Auflösung von bis zu UHD bei 60 Bildern pro Sekunde.

Gideon Ferber, Produktdirektor bei Pixotope, erklärt: »Wir ermöglichen eine vollkommen neue Art der Interaktion zwischen realen Personen und virtuellen Grafiken. Ob Nachrichtensprecherin oder Sportkommentator – die Grafiken können nun organisch in die Umgebung integriert werden.«

Anwendungsbereiche in Nachrichten und Sport

In der Nachrichtenproduktion eröffnet die Software neue Dimensionen für dynamische Datenvisualisierungen. Journalisten können nun interaktive Wahlergebnisse, Wetterkarten und Finanzcharts nahtlos in ihre Berichterstattung integrieren.

Im Sportbereich werden Echtzeit-Spielerstatistiken, Teamanalysen und Spielinformationen dargestellt, sodass die Grafiken scheinbar im physischen Raum existieren.

Marcus B. Brodersen, CEO von Pixotope, sieht die Technologie als Wegbereiter einer neuen Ära im Broadcast-Bereich. »Die Entwicklung von KI schreitet rasant voran. Wir sind überzeugt, dass Lösungen wie Reveal traditionelle Produktionsmethoden wie Chroma-Keying in Zukunft ablösen werden«, erklärt er.







Leistungsmerkmale

Die Softwarelösung ermöglicht Personenextraktion ohne Greenscreen, unterstützt mehrere Personen in Echtzeit und ist kompatibel mit verschiedenen Video-Schnittstellen. Zudem ist sie cloud-fähig und lässt sich in bestehende Grafikworkflows integrieren, so Pixotope.

Pixotope Reveal ist ab sofort verfügbar, es gibt eine kostenlose 30-tägige Testversion.