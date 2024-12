Maier Bros. nutzt Wasserstoff-Lkw

Der Filmequipmentverleih Maier Bros. setzt ab sofort einen wasserstoffbetriebenen Lkw von Hylane für die Versorgung von Filmsets ein.

So erweitert das Unternehmen seine Flotte und fördert eine nachhaltigere Filmproduktion. Maier Bros. setzt den gemieteten Wasserstoff-Lkw hauptsächlich bei Dreharbeiten in Berlin ein, unter anderem für eine Streaming-Produktion der Firma Friday Film.

Maier Bros. betreut seit diesem Monat Filmsets in und um Berlin klimafreundlich mit dem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug. Dadurch senkt das Unternehmen die CO2-Emissionen in der Filmbranche und fördert innovative, umweltfreundliche Technologien. Maier Bros. verfügt über langjährige Erfahrung in der Implementierung neuer Technologien und Systeme in verschiedenen Bereichen der Filmindustrie. Beispiele dafür sind der Einsatz von Biomethan-CNG-Lkw und hybride Stromversorgungssysteme für Filmproduktionen. In Zusammenarbeit mit Hylane soll diese Expertise weiter ausgebaut und vertieft werden. Der Wasserstoff-Lkw, den Maier Bros. auf den Namen »Poseidon« getauft hat, spielt bei der nachhaltigen Gestaltung der Filmproduktion eine zentrale Rolle.

Maier Bros. erweitert die Flotte

Maier Bros. verfügt bereits über eine Fahrzeugflotte mit Biomethan-CNG-Lkw und emissionsarmen mobilen Stromversorgern, bekannt als Filmhybride. Diese werden an Drehorten eingesetzt, an denen nur begrenzt oder gar keine Stromanschlüsse verfügbar sind, um den Betrieb am Set umweltfreundlicher zu gestalten und mit grünem Strom zu betreiben. Seit einiger Zeit verfolgt das Unternehmen auch die Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie und setzt auf einen Wasserstoff-Lkw als vielversprechende und umweltfreundliche Alternative zu Diesel-Lkw.

Sara Schiffer, Geschäftsführerin der Hylane: »Wir freuen uns, Maier Bros. bei einem weiteren Schritt in Richtung klimafreundlicher Filmproduktion zu unterstützen. Gemeinsam arbeiten wir daran, Wasserstoff-Lkw nahtlos in den anspruchsvollen Alltag eines Filmsets zu integrieren – ohne Kompromisse bei Effizienz oder Flexibilität.«

Spezielle Anforderungen der Filmproduktion

Die Filmproduktion hat spezielle logistische Anforderungen, die Flexibilität und Schnelligkeit erfordern – oft müssen Drehorte zügig gewechselt oder Equipment schnell bewegt werden. Hier zeigen Wasserstoff-Lkw ihre Stärken: Sie bieten volle Nutzlast, ermöglichen Betankungszeiten von unter 15 Minuten und überzeugen mit einer hohen Reichweite. So können ohne Kompromisse im Einsatz Emissionen reduziert werden. Der Einsatz von Fahrzeugen wie »Poseidon« ist ein wichtiger Baustein, um den ökologischen Fußabdruck der Filmindustrie zu verringern und eine nachhaltigere Produktion zu ermöglichen.

Greenshooting gewinnt an Bedeutung

Nachhaltige Dreharbeiten, auch als Greenshooting bzw. Green Motion bekannt, gewinnen in der Film- und Fernsehproduktion an Bedeutung. Denn die Filmförderungen und Werbekunden fordern von den Produktionsfirmen zunehmend nachhaltige Dreharbeiten. Um dem gerecht zu werden, stellen immer mehr Unternehmen zusätzliche Budgets für Green Shooting und Green Motion bereit.

Knut Maier, Geschäftsführer von Maier Bros., sagt: »Wir haben in der Vergangenheit bereits die Erfahrung gemacht, wie schnell sich neue Technologien weiterentwickeln. Das Interesse und die Offenheit unserer Kunden für den Wasserstoff-Lkw »Poseidon« hat unsere Erwartungen übertroffen. In meinen Augen sind mit Wasserstoff betriebene Lkw eine weitere moderne und umweltfreundliche Alternative zu klassischen Diesel-Lkw. Für häufige Langstreckenfahrten sind Tankstellendichte und Wasserstoffkosten derzeit noch nicht optimal, aber im urbanen Umfeld von Berlin und Potsdam sind unsere Erfahrungen bisher sehr positiv.«

Lkw und Einsatzprofil

Bei Poseidon handelt es sich um ein Hyundai-Fahrzeug vom Typ »XCient Fuel Cell« mit einer Reichweite von rund 400 Kilometern. Der Wasserstoff wird in sieben Behältern gespeichert, die je nach Temperatur in einer Spanne von acht bis 20 Minuten vollständig betankt werden. Das Fahrzeug wurde von Schmitz Cargobull mit einem Koffer inklusive Ladebordwand ausgestattet und erfüllt damit die Anforderungen der Maier Bros. GmbH. Um die Versorgung des Fahrzeuges mit Wasserstoff sicherzustellen, hat Hylane eine Kooperation mit verschiedenen Tankstellenbetreibern aufgebaut. Vor Übergabe an Maier Bros. prüft Dekra Automobil GmbH das Fahrzeug technisch auf Herz und Nieren. Die Sachverständigen werden für das Fahrzeug auch Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung durchführen.