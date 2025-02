Kairos-Produktionsplattform mit neuer Software

Die Softwareversion 1.8 für die Live-Videoproduktionsplattform von Panasonic bietet mehr Unterstützung für höhere IP-basierte Auflösungen und mehr Flexibilität bei Großveranstaltungen.

Panasonic Connect Europe bringt die neue Softwareversion für die Live-Videoproduktionsplattform Kairos auf den Markt. Die Softwareversion 1.8 bietet Multiple Core Control-Funktionen, die Integration mit Live-Grafikplattformen und Unterstützung für eine größere Anzahl und Vielfalt an hohen, IP-basierten Auflösungen.

Mehr Effizienz bei großen Produktionen

Bislang waren mehrere Control Panels nötig, um verschiedene Kairos Core Mainframes zu betreiben. Mit Multiple Core Control können ab sofort zwei Kairos Mainframes von einem einzigen Control Panel aus bedient werden. Diese verbesserte Skalierbarkeit ermöglicht die Verarbeitung von mehr Videoquellen, was die Effizienz insbesondere bei Großveranstaltungen erhöht.

Version 1.8 weitet auch die interne Verarbeitung auf 4:4:4 16 Bit aus und gibt bis zu 4:4:4 12 Bit in RGB oder YUV aus. Die Übertragung transparenter Bildinhalte wird mit Unterstützung für RGB mit Alpha-Kanal auf Ein- und Ausgabeseite ermöglicht. Sie unterstützt darüber hinaus eine immer größere Bandbreite IP-basierter ST 2110 Ein- und Ausgänge mit höherer Auflösung, beispielsweise 16:9, 16:10, 5:4 und DCI (2K/4K). Diese können problemlos Bildmaterial jeder Größenordnung aufzeichnen, insbesondere bei der Arbeit mit modularen Displaytechnologien, wie z. B. LED-Wänden.

Engere Integration mit den Kairos Alliance Partnern

Version 1.8 unterstützt erstmals HTML5, wodurch interaktive Grafiken aus externen Generatoren direkt in die Kairos Plattform eingegeben werden können. Dies erleichtert die Verwendung von Live Einblendungen wie Spielständen, Statusanzeigen und Tickern mit dem Kairos Painter, da die Dateien vor dem Import in die Kairos Plattform nicht konvertiert werden müssen.

Version 1.8 bietet auch eine erhöhte Kompatibilität mit anderen Produkten der Kairos Alliance Partner, wie z. B. dem audiogesteuerten Wave Board, Quick Shot Pro, Quick Shot und dem Raw-Panel-Modus von Skaarhoj.

»Wir haben die Version 1.8 eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Videoproduktionsplattform Kairos einfach bedienbar bleibt und gleichzeitig die notwendige Freiheit für Produzenten bietet, die kontinuierlich eine qualitativ hochwertige Videoproduktion an mehreren Standorten benötigen«, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. »Wir werden Kairos konstant weiterentwickeln, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden, wie z. B. Videoproduktionseinrichtungen, die eine Vielzahl von Geräten verwenden sowie große Sendeanstalten und Live-Event-Veranstaltungsorte, die sich bei der Verwendung von LED-Displays flexibel an große und kleine Aufnahmen anpassen müssen.«

Mehr Flexibilität

Panasonic hat ebenfalls die Version 3.0 der Firmware für den kompakten Live-Mischer AV-HSW10 angekündigt. Der AW-HSW10 erhält eine Verdoppelung der NDI High Bandwidth Eingangskanäle auf 4, um so den Betrieb von NDI-zentrierten Systemen zu verbessern, wenn Panasonic PTZ-Kameras und andere kompatible Geräte verbunden sind.

Panasonic bringt zusätzlich die Firmware-Version 1.7 für seinen Live-Mischer AV-UHS500 auf den Markt.

Beide Firmware-Updates sind im 1. Quartal 2025 verfügbar.