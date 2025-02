Photoshop fürs iPhone

Ab sofort steht Photoshop für das iPhone zur Verfügung, die Android-Version soll im Laufe des Jahres folgen.

Adobe hat die neue mobile App so konzipiert, dass sie das Potenzial von Photoshop in einer einfach zu bedienenden mobilen Benutzeroberfläche zugänglich macht. Die neue Photoshop-App bietet mehr Flexibilität, denn Anwender_innen können nun von überall aus Änderungen vornehmen, unterwegs auf ihre Arbeit zugreifen, Ideen festhalten oder in persönliche Projekte eintauchen – und das alles direkt auf dem Smartphone.

Adobes neuer Plan für Photoshop Mobile und Web bietet erweiterte Bildbearbeitungs- und Design-Funktionen für mobile Geräte und das Web. Dank der nahtlosen Integration zwischen der mobilen und der Web-App können Kreative mit dem neuen Angebot geräteübergreifend an demselben Projekt arbeiten.

Verfügbare Funktionen von Photoshop Mobile

Photoshop für das iPhone ist eine kostenlose Anwendung, die speziell für mobile Endgeräte entwickelt wurde und zahlreiche leistungsstarke Funktionen bietet:

Bilder und Designs erstellen, indem Bilder mit den wichtigsten Photoshop-Werkzeugen und -Funktionen, darunter Auswahlen, Ebenen und Masken , kombiniert, zusammengesetzt und überblendet werden

Mit dem intuitiven Tap Select-Werkzeug können Teile eines Bildes entfernt, neu eingefärbt oder ersetzt werden

können Teile eines Bildes entfernt, neu eingefärbt oder ersetzt werden Fortschrittliche Entfernungswerkzeuge, wie den Bereichsreparatur-Pinsel , verwenden, um störende Elemente in Sekundenschnelle zu beseitigen

, verwenden, um störende Elemente in Sekundenschnelle zu beseitigen Leistungsstarke generative KI-Werkzeuge von Adobe Firefly nutzen, wie die Firefly-Werkzeuge Generative Füllung und Generatives Erweitern , um neue Elemente in Designs einzufügen und Fotos schnell zu bearbeiten

nutzen, wie die Firefly-Werkzeuge , um neue Elemente in Designs einzufügen und Fotos schnell zu bearbeiten Einfaches Navigieren durch Workflows dank direkter Integration in Kreativanwendungen wie Adobe Express, Adobe Fresco und Adobe Lightroom

Hinzufügen, Ersetzen und Erstellen mit einer umfangreichen Bibliothek von 1,5 Millionen kostenlosen Adobe Stock-Bildern

Photoshop-Angebot für Mobilgeräte und Web

Photoshop führt einen neuen Tarif für Photoshop Mobile und Web ein, der mehr kreative Leistung und Präzision mit erweitertem Zugriff auf Photoshop im Web und erweiterten Bearbeitungsfunktionen auf mobilen Endgeräten ermöglicht:

Übergang von Photoshop für Mobilgeräte zu Photoshop im Web , um mit mehr Präzision und Kontrolle über verschiedene Workflows und Oberflächen hinweg zu arbeiten

, um mit mehr Präzision und Kontrolle über verschiedene Workflows und Oberflächen hinweg zu arbeiten Erweiterter Zugriff auf kommerziell sichere, Firefly-basierte Werkzeuge wie Ähnliche generieren und Referenzbild in Photoshop Web zum einfachen Hinzufügen einzigartiger Design- und Bildelemente, um ansprechende Visuals zu erstellen

wie in Photoshop Web zum einfachen Hinzufügen einzigartiger Design- und Bildelemente, um ansprechende Visuals zu erstellen Zugriff auf mehr als 20.000 Schriftarten oder Import zusätzlicher Optionen für grenzenlose typografische Möglichkeiten

oder Import zusätzlicher Optionen für Präzises Auswählen von Personen und Objekten mit dem Objektauswahl-Werkzeug

Objekte isolieren und gezielte Anpassungen mit Auswahlwerkzeugen wie dem Zauberstab-Werkzeug vornehmen

vornehmen Störende Elemente mühelos mit dem Entfernen-Werkzeug entfernen, unerwünschte Objekte mit dem Kopierstempel verstecken und Teile eines Bildes nahtlos mit der inhaltsbasierten Füllung ausfüllen

entfernen, unerwünschte Objekte mit dem verstecken und Teile eines Bildes nahtlos mit der ausfüllen Transparenz und Farbeffekte steuern und einzigartige Stile mit den erweiterten Mischmodi hinzufügen

hinzufügen Aufhellen oder abdunkeln von Bildbereichen ohne Beeinträchtigung von Farbton oder Sättigung mit den Funktionen Aufhellen und Abdunkeln

Preise und Verfügbarkeit

Die kostenlose mobile Photoshop-App bietet Premium-Upgrades durch einen neuen Photoshop Mobile and Web-Plan für 7,99 US-Dollar/Monat oder 69,99 US-Dollar/Jahr, der zusätzliche Funktionen auf dem Smartphone und dem iPad sowie den Zugriff auf Photoshop im Web umfasst.

Alle aktuellen kostenpflichtigen Photoshop-Tarife beinhalten bereits den Zugang zu Photoshop auf dem iPad und Photoshop im Web, die in Safari, Chrome, Firefox und Edge verfügbar sind, und werden nun auch den Zugang zu Photoshop auf dem Smartphone beinhalten.

Photoshop für das iPhone ist ab sofort weltweit im Apple App Store erhältlich. Für Android wird Photoshop noch in diesem Jahr verfügbar sein.