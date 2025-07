Adobe launcht neue Photoshop KI-Tools

Harmonize, Upscale und mehr sollen Bearbeitungen präziser machen und Kreativen weltweit noch mehr Möglichkeiten eröffnen.

Ganz gleich, ob zur Erstellung von Kampagnenassets, der Retusche von Bilddetails oder der Produktion von Social-Media-Inhalten unterwegs – die neuen Funktionen machen Photoshop noch intuitiver und flexibler, betont Adobe.

Die neuen Funktionen im Überblick

Harmonize (Beta): Die neue Funktion analysiert automatisch Farben, Licht, Schatten und den visuellen Ton und passt sie an neue Objekte an. Dadurch lassen sich Elemente mit nur wenigen Klicks nahtlos in bestehende Kompositionen integrieren – ohne zeitaufwendige manuelle Korrekturen.

Generative Upscale (Beta): Mit dieser Neuerung lassen sich Bilder bis zu 8 Megapixel hochskalieren, ohne dass Details verloren gehen. Die Funktion liefert gestochen scharfe Ergebnisse und eignet sich ideal, um Bilder für den Druck, Social Media oder ältere Dateien auf ein neues Qualitätsniveau zu bringen.

Verbessertes Remove Tool: Das bekannte Tool wurde mit dem neuesten Firefly Image Model aktualisiert. Es entfernt störende Objekte jetzt noch präziser, erzeugt realistischere Füllinhalte und minimiert sichtbare Artefakte, sodass Ergebnisse natürlicher wirken und sofort teilbar sind.

Projects (Beta): Diese neue Organisationslösung bündelt Assets an einem Ort, erleichtert die Zusammenarbeit und vermeidet Versionsprobleme. Kreative Teams können komplette Projektdateien teilen, statt einzelne Assets manuell hin- und herzuschicken.

Gen AI Model Picker: Diese neue Funktion gibt Nutzer_innen die Möglichkeit, direkt in Photoshop zwischen verschiedenen Firefly-Bildmodellen zu wählen. Dadurch lassen sich Ergebnisse leichter an den individuellen Stil und die kreative Vision anpassen.

Die neuen Funktionen sind darauf ausgelegt, kreative Workflows zu optimieren und die Qualität der Ergebnisse weiter zu verbessern. Mit diesen Erweiterungen unterstreicht Adobe seinen Anspruch, leistungsstarke und gleichzeitig benutzerfreundliche Lösungen für professionelle und kreative Anwender_innen bereitzustellen.