Ab in die Kiste: Litepanels wasserfestes Licht

Videndum liefert jetzt die neuen Astra IP-Produkte seiner Marke Litepanels samt Transportboxen aus.

Die Astra IP-Serie wurde für leistungsstarkes, präzises Bi-Color-Weißlicht konzipiert und in ein robustes IP65-zertifiziertes Design integriert, so dass vollständiger Schutz vor Staub und Wasser auch in rauesten Umgebungen gewährleistet wird. Die IP Serie umfasst drei Größen mit Lichtleistungen von bis zu 5.500 Lux bei der Astra IP 2×1, 3.000 Lux bei der Astra IP 1×1 und 1.500 Lux bei der Astra IP Half in 3 m Höhe.

Brandneu sind die Duo und Trio Traveler Kits mit zwei bzw. drei Astra IP 1×1 oder Half Scheinwerfern, vielseitigen Akkuhalterungen für Gold Mount und V-Mount Akkus sowie robusten Lichtstativen, die in wasserdichten Pelican-Koffern transportiert und gelagert werden. Die Kits sollen vor allem Nachrichtenteams, Dokumentarfilmteams und freiberufliche Filmemacher mit einem schnell aufbaubaren Lichtsystem unterstützen, das bei jedem Wetter reibungslos betrieben werden kann.